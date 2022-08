Ansaldo Energia, Apa (Uilm): “Non possiamo aspettare le elezioni, serve un incontro urgente con Cdp”

Genova. Ansaldo Green Tech, società controllata di Ansaldo Energia attiva

nel settore delle rinnovabili e dello storage, e Largo Clean Energy Corp, hanno firmato un protocollo d’intesa mirato alla costituzione entro fine 2022 di una joint venture per la produzione e commercializzazione di batterie Redox a flusso di vanadio nei mercati europeo, africano e mediorientale. Lo comunica l’azienda in una nota. “L’accumulo di energia è il vero abilitatore della transizione energetica, dal momento che permette di avere disponibile l’energia prodotta da fonti rinnovabili quando viene richiesta, superando quindi i problemi legati alla intermittenza e ciclicità delle rinnovabili” commenta Daniela Gentile, Amministratore Delegato di Ansaldo Green Tech.

Intanto in merito alla vertenza di Ansaldo Energia interviene nuovamente il segretario della Uilm

Antonio Apa: “Non possiamo aspettare le elezioni, l’insediamento del nuovo Governo, poi ci sarà la nuova finanziaria, poi si apriranno i dossier e si andrà alla primavera prossima. Dobbiamo da subito incalzare CdP e Governo ad assumersi le proprie responsabilità per non mandare in rovina uno degli asset strategici del sistema Paese. Per questo ci mobiliteremo per avere un incontro rapido con Cdp per un nuovo piano industriale”.dice Apa in una nota che attacca nuovamente l’ad Giuseppe Marino che questa mattina ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX.

“Si parla di nuovo piano industriale che il sindacato ha già rispedito al mittente a partire dal fatto che non accetteremo eccedenze strutturali – dice il segretario della Uilm – invece Marino oggi in un’intervista ridicola dice concordata con l’azionista CDP. Bene è stata concordata con l’azionista CDP appena licenziato per tutti gli errori che ha fatto”.

E in Ansaldo per Ap “non si è messo il lavoro e l’industria al centro, ma si è pensato solo a manovre finanziarie e utili anticipati come fatto nel 2021”