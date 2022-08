Ansaldo, Benveduti (Lega) ai sindacati: “Indispensabile che azionista di maggioranza garantisca continuità aziendale”

Genova. “Ansaldo è storicamente, e anche al giorno d’oggi, un punto centrale dell’industria italiana, non solo genovese, e nell’attuale situazione di crisi energetica non può non essere considerato come un fattore di successo e abilitazione a questa ormai mitizzata transizione” a dirlo in una nota Andrea Benveduti, assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria.

E prosegue: “Alla luce delle recenti notizie, abbiamo incontrato i rappresentanti sindacali per ampliare la nostra conoscenza dei fatti e ascoltare il punto di vista dei lavoratori”.

Infine conclude: “Nell’attesa che venga definita finalmente una politica industriale nazionale, e in particolare del settore energetico, crediamo che in questo momento, per “raffreddare” la situazione e permettere all’azienda di operare con successo in clienti e fornitori, sia indispensabile una presa di posizione dell’azionista di maggioranza a garanzia di una piena continuità aziendale”.