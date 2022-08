Ancora un divieto di balneazione a Priaruggia e Sturla: ecco dove

Genova. In base ai campionamenti eseguiti da Arpal nella giornata di ieri, il Comune di Genova su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora e del vicesindaco Pietro Piciocchi ha disposto un divieto di balneazione per alcuni tratti del litorale del levante cittadino.

Il divieto temporaneo di balneazione riguarda la spiaggia di Priaruggia, dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco e quella di Sturla Ovest, nel tratto dal civico 16 di via del Tritone al numero 8 della medesima via.

La balneazione è interdetta fino a nuove comunicazioni, che saranno possibili in base a ulteriori analisi di Arpal.