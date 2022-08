Amt, la denuncia dell’Ugl: maxi rissa sul bus a Sampierdarena, schizzi di sangue sui sedili

Genova. Ennesimo episodio di violenza a bordo di un bus a Genova: a denunciarlo è Roberto Piccardo del sindacato Ugl Fna.

È successo sabato, poco prima delle 6 del mattino, sulla linea 1 già protagonista di numerosi casi simili. Secondo quanto riferisce il sindacato, alla fermata di via Degola, all’uscita di un noto locale della zona, è salito un gruppo di stranieri che subito hanno iniziato a picchiarsi tra loro con pugni, calci e bottigliate, spruzzando anche spray urticante.

Il risultato è documentato dalla fotografia: schizzi di sangue sui sedili, la vettura trasformata “in un campo di battaglia”, l’autista costretto a fermarsi, quindi l’intervento sul posto di polizia locale e polizia di Stato.

“Ecco perché noi continuiamo a dire che dobbiamo assolutamente trovare una soluzione – commenta Piccardo – ed ecco perché continuiamo a scioperare, l’8 ottobre per 24 ore. Diciamo basta a queste violenze, non si può continuare così, passeggeri e autisti non possono più essere esposti a questi pericoli. Abbiamo un sacco di idee, aspettiamo di poter intervenire al tavolo sulla sicurezza che abbiamo chiesto. Non a caso le aziende del trasporto pubblico non trovano più personale: il rapporto tra il pericolo, i sacrifici e lo stipendio fa scappare i dipendenti e questo accade anche a Genova”.