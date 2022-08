Allerta meteo gialla temporali per tutta la Liguria per giovedì 18 agosto: rischio anche per il vento

Genova. Allerta meteo gialla per la giornata di domani, giovedì 18 agosto, per tutta la Liguria. Lo ha stabilito la protezione civile sulla base del consueto bollettino basato sulle previsioni di Arpal.

L’allerta meteo – per alta probabilità di temporali anche forti ma con un avviso di rischio per vento – sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 15 di domani, giovedì, per tutta regione.

La situazione. Una perturbazione atlantica sta raggiungendo la Liguria; approfittando dell’atmosfera carica di instabilità provocherà, nelle prossime ore, precipitazioni sparse a carattere di rovescio o di temporale localmente anche forti su tutta la regione. I fenomeni si intensificheranno dalle prime ore della notte con temporali in estensione da Ponente verso Levante; saranno forti, localmente molto forti o organizzati, soprattutto sul Levante della regione. Da segnalare che le precipitazioni saranno accompagnate da attività elettrica, da possibili grandinate, colpi di vento con raffiche particolarmente intense e trombe marine. Dal pomeriggio i fenomeni si attenueranno parzialmente ma saranno ancora possibili temporali localmente forti; residue precipitazioni sono attese anche nella prima parte di venerdì.

Mentre a Levante si vanno “chiudendo” le ampie schiarite della mattinata, il cielo si presenta nuvoloso o molto nuvoloso sul resto della regione, con pioviggini sparse. Le temperature restano elevate, soprattutto le minime, con valori superiori ai 20 gradi nelle città capoluogo (23.0 a Genova Centro Funzionale, 24.2 a Savona Istituto Nautico, 23.4 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 21.7 a La Spezia) accompagnati da tassi di umidità medio-alti; alle 13.00 la massima registrata dalla rete Omirl è di 33.7 alle 10.30 a Levanto San Gottardo (La Spezia). I venti si vanno orientando dai quadranti settentrionali a Ponente con qualche rinforzo sui rilievi (raffica a 50 km/h a Poggio Fearza, nell’imperiese).

Le previsioni. Oggi, mercoledì 17 agosto, una potente perturbazione in arrivo dalla Francia porta sulla nostra regione le prime avvisaglie di un marcato peggioramento. Segnaliamo per l’intera giornata rovesci e temporali sparsi di intensità moderata o localmente forte su tutte le zone; fenomeni in intensificazione la sera a partire da Ponente. Venti moderati da settentrione, con rinforzi da Nord-Est 50-60km/h sui capi del ponente.

Domani, giovedì 18 agosto, una perturbazione investe la Liguria portando fin dalle prime ore della notte temporali in estensione da Ponente verso Levante. I fenomeni saranno organizzati, di intensità forte, localmente molto forte associati ad attività elettrica, grandine, colpi di vento e possibili trombe marine. Dal pomeriggio parziale attenuazione con temporali e rovesci residui e bassa probabilità di isolati fenomeni forti su tutte le zone. Al mattino venti 50-60km/h da Nord su ponente, Genovese e entroterra di Genova, da SudEst sullo spezzino.

Dopodomani, venerdì 19 agosto, la perturbazione si allontana; si segnalano precipitazioni residue di intensità generalmente moderata.