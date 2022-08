Alla Foce prosegue la battaglia contro i dehors abbandonati: strutture rimosse in via Rivale e via Magnaghi

Genova. Ne avevamo parlato alcuni mesi fa visto che nel quartiere della Foce, ‘affamato’ di parcheggi, il problema è particolarmente sentito. Il tema è quello dei dehors inutilizzati, spesso istallati durante la pandemia da attività che nel frattempo hanno chiuso i battenti e che hanno ormai l’unica funzione di raccogliere sporcizia e sottrarre posti auto. A seguire da vicino la questione in questi mesi è stato il consigliere Luca Rinaldi, ora promosso assessore dalla nuova presidente del municipio medio levante Anna Palmieri.

“Con la presidente Palmieri ci siamo da subito presi questo impegno per rispondere alle tante richieste dei residenti – spiega Rinaldi – così in un paio di settimane, grazie al supporto dell’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli e alla polizia locale siamo riusciti a eliminare le strutture inutilizzate in via Rivale e poi in via Magnaghi. Il prossimo che intendiamo far rimuovere è il dehors davanti all’ex Pingusto di corso Torino che mi risulta chiuso da tempo”.

L’esplosione dei dehors, ricordiamo, è stato una conseguenza della decisione di Tursi, al tempo della pandemia, di offrire gratuitamente ai commercianti uno spazio all’aperto per agevolare la ripresa degli affari di bar e ristoranti. L’amministrazione Bucci ha prorogato la gratuità delle strutture fino alla fine di quest’anno: “Ci tengo a precisare che come municipio non siamo contro i dehors, ma è evidente che se quegli spazi non sono utilizzati devono essere restituiti al quartiere”.