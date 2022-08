Aggredisce un uomo con una mannaia da macellaio nei vicoli: 43enne arrestato

Genova. I poliziotti hanno sentito le urla passando con l’auto in via Gramsci durante il turno di notte poco prima delle 3. Scesi dall’auto, si sono avvicinati fino a raggiungere piazzetta Sant’Elena e hanno visto due persone che litigavano. Uno di loro aveva una vistosa ferita a un braccio e l’altro aveva in mano una mannaia da macellaio.

Alla vista dei poliziotti l’aggressore è scappato ma è stato raggiunto dagli agenti che lo hanno disarmato trovandolo in possesso anche di un paio di forbici che sono state sequestrate insieme alla mannaia.

In base a quanto raccontato dalla vittima, che era in compagnia della fidanzata e di una sua amica, l’aggressore, senza motivo, avrebbe cominciato ad inveire contro di lui apostrofandolo con diversi epiteti, poi avrebbe tirato fuori dalla borsa una mannaia ferendolo ad un braccio. Per lui una prognosi fortunatamente lieve: 7 giorni

Visto il tipo di arma utilizzata e la pericolosità sociale desunta dai numerosi precedenti, il 43enne è stato arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere di Marassi.