Aeroporto di Genova, volo rientra per un gabbiano nel motore. Tre aerei dirottati per il maltempo

Genova. Problemi tecnici questa mattina per il volo Ita Airways in partenza dall’aeroporto di Genova e diretto a Roma Fiumicino. L’aereo, decollato alle 7.20 con una ventina di minuti di ritardo, è subito rientrato a causa di un malfunzionamento al motore.

Con ogni probabilità si è trattato di un bird strike, cioè l’entrata di uccelli nei motori durante la fase di decollo. A raccontare l’episodio è Antonio Bissolotti, coordinatore regionale di Noi con l’Italia, a Riviera24: “Appena lasciata la pista dell’aeroporto di Genova un gabbiano è entrato nel motore di destra del velivolo proprio sotto il mio finestrino. Il motore ha incominciato a sputare fiamme ed emettere forti boati, poi è andato in stallo. Siamo rientrati a Genova con un solo propulsore funzionante e sulla pista ad aspettarci abbiamo trovato uno spiegamento di ambulanze e vigili del fuoco. Se non è successo il peggio è solo grazie al comandante, a cui sono infinitamente grato”.

Anche alcuni nostri lettori hanno riferito di aver visto partire una fiammata da un reattore. Non si segnalano persone ferite né altri incidenti.

La mattinata è proseguita all’insegna dei disagi a causa del maltempo con temporale e forte vento che hanno interessato soprattutto il Levante ligure, non lontano dal punto in cui gli aerei in atterraggio al Colombo iniziano la discesa verso la pista.

Tre voli in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti: il Volotea delle 8.50 da Olbia è atterrato a Pisa, il Ryanair delle 9.05 su Torino, l’Ita Airways delle 10.20 da Roma su Bologna. Altri voli hanno subito ritardi e cancellazioni.