Aeroporto di Genova, il direttore Righi: “Chiuderlo? Una follia. Puntiamo su low cost e crociere”

Genova. “Non avere l’aeroporto per una città come Genova sarebbe una follia“. Così Piero Righi, direttore generale del Cristoforo Colombo, interviene nel dibattito sul destino dello scalo genovese che, secondo una corrente di pensiero diffusa nel mondo della logistica, diventerebbe superfluo con l’apertura dell’alta velocità ferroviaria verso Milano. Al contrario, la strategia rimane votata al rilancio: all’orizzonte c’è anzitutto l’entrata di Msc-Lufthansa in Ita Airways che aprirebbe nuove prospettive legate al traffico crocieristico, ma anche la scelta di continuare a puntare sulle compagnie low cost nonostante le difficoltà che sta affrontando il loro modello di mercato.

Direttore, come sta andando quest’estate per l’aeroporto di Genova? Si intravedono segnali di ripresa?

I dati sono in linea con le nostre attese: c’è un recupero del traffico, anche se non siamo ancora tornati alla situazione pre-pandemia. I numeri si riferiscono all’ultima settimana: sui voli nazionali siamo abbondantemente sopra i livelli del 2019, con una crescita del 16%, mentre sull’internazionale registriamo ancora una differenza negativa del 30%. Complessivamente siamo sotto del 18% rispetto a tre anni fa. Questo perché il traffico in uscita a lungo raggio verso gli hub internazionali è ancora significativamente più basso. Parliamo di compagnie come Lufthansa, Airfrance, Klm.

Nei prossimi giorni è attesa la chiusura dell’operazione Msc-Ita, che porterà Aponte ad acquisire il 60% della compagnia aerea: che prospettive si aprono per l’aeroporto di Genova, così vicino a un polo strategico per le crociere?

In questa fase noi facciamo il tifo per questa soluzione perché consentirebbe a uno dei nostri principali clienti, Ita Airways, di avere stabilità e prospettive di crescita che in questo momento non ha in un mercato che richiede alleanze. Ci auguriamo che l’acquisizione vada in porto. Le aree di sinergia ci sono e ci possono essere ricadute positive sullo scalo di Genova, tanto sul settore cargo quanto sui passeggeri. Ci sono tutti gli elementi favorevoli perché questo accada.

Eppure c’è chi sostiene che Genova, dopo l’apertura del Terzo Valico e il collegamento ferroviario veloce con Milano, potrà fare a meno del suo aeroporto e liberare spazi per il porto: recentemente lo ha suggerito il presidente di Federlogistica Luigi Merlo. Secondo lei esiste davvero il rischio che il Colombo diventi inutile?

Anzitutto l’aeroporto è funzionale allo sviluppo del porto e di certo non ostativo. Ognuno può dire la sua, ma su un orizzonte temporale di 15 anni il mondo è destinato a evolvere con una velocità estrema e scenari imprevedibili. Noi ci concentriamo sul qui ed ora e abbiamo dimostrato che l’aeroporto restituisce valore al territorio. Ma tutto può cambiare: ci sono temi come la urban air mobility, con lo sviluppo di droni a impatto ambientale molto modesto, c’è il tema dei collegamenti a lungo raggio da punto a punto. Ogni opinione è rispettabile, ma riterrei una follia totale per una città come Genova non avere un aeroporto, un punto in cui sviluppare la connettività aerea, che però potrà assumere forme diverse da quelle attuali.

La crisi che sembra interessare il mercato low cost in questo periodo (pensiamo agli scioperi di quest’estate) avrà ripercussioni sulla presenza delle compagnie che attualmente operano a Genova? Si tenterà di incrementare ulteriormente la presenza di vettori diversi?

In realtà i vettori low cost sono quelli che complessivamente godono di ottima salute in un momento in cui un po’ tutti soffrono. Semmai è il modello dei prezzi ultra-stracciati che non funziona più, ma questo è un elemento positivo per il mercato perché consente di avere una crescita più stabile e non forzata dallo sviluppo di flussi di traffico non naturali che drogano il mercato. Il trasporto aereo risente immediatamente dell’andamento generale dell’economia, non solo dei costi del carburante. Per noi il segmento low cost (in cui Ryanair è la compagnia più importante) è quello che dà maggiori solidità e garanzie per sviluppo futuro. I vettori tradizionali che hanno hub di smistamento del traffico a medio raggio-lungo raggio, invece, stentano a ripartire per motivi legati all’andamento economico globale e alcune restrizioni ai viaggi che ancora esistono. Ad esempio, noi non abbiamo ancora recuperato tutti i voli che avevamo su Parigi o in Germania.

State lavorando a nuove destinazioni?

Quest’anno intanto abbiamo aggiunto collegamenti che prima non avevamo: Malta, Vienna, Bucarest, Bruxelles e dal prossimo inverno anche Dublino. Ma la nostra strategia prevede soprattutto di ricostruire la rete precedente, anche in termini di capacità dell’offerta: abbiamo il volo per Parigi ma non è giornaliero. Prima cerchiamo di tornare a quel livello, recuperando i volumi che a seguito della pandemia sono diminuiti, poi penseremo a crescere ulteriormente.

Si punta più sul traffico nazionale o su quello internazionale?

Su quello nazionale è difficile fare di più. Su quello internazionale ci sono delle praterie, soprattutto per l’incoming crocieristico e per i passeggeri che scelgono la Liguria come destinazione turistica. In tutto questo ricordiamo che la chiusura del mercato russo è stata pesante: prima della guerra avevamo 7 frequenze settimanali. L’anno scorso avevamo avuto ottimi risultati sull’aviazione privata proveniente dalla Russia che quest’anno non abbiamo, ma vediamo invece moltissimi americani. Questo è un segmento che porta turismo alto spendente molto in linea con la vocazione della Liguria che non è necessariamente quella di un turismo di massa.

Rfi ha annunciato che nel 2024 sarà pronta la nuova stazione Areroporto-Erzelli. Ma entro quella data sarà attivo anche il sistema di collegamento con l’aeroporto?

Noi non siamo gli appaltatori e non curiamo la realizzazione di quest’opera. Quello che era originariamente previsto, cioè una cabinovia, aveva tempi di realizzazione di 18 mesi con un progetto che non prevedeva problematiche tecniche. Al momento esiste l’ipotesi di una funicolare che avrebbe un impatto a terra più modesto e una realizzazione ancora più facile, con un iter approvativo più semplice. I tempi mi sembrano compatibili. La questione che ci interessa è la capacità oraria, ma tutti i sistemi proposti hanno una capacità ben superiore alle nostre esigenze.

I lavori di ampliamento come stanno procedendo?

Stiamo andando avanti con l’appaltatore per risolvere le difficoltà che in questo momento interessano tutte le imprese di costruzioni. Stiamo facendo di tutto per contenere il rischio di ritardi, ma è una problematica generale. Nel frattempo abbiamo aperto la nuova sala imbarchi sul lato nord da 400 metri quadrati, ci consentirà di avere un incremento di capacità significativo. È chiaro che dal prossimo anno ci sarà qualche disagio perché i lavori interesseranno l’aerostazione esistente, che rimarrà in esercizio. Ma ad ora siamo in linea col programma.

A luglio i sindacati hanno aperto uno stato di agitazione chiedendo più assunzioni. Che risposte darete?

Lo stato di agitazione è stato chiuso dopo quattro giorni. Nasceva da una difficoltà che riguardava i carichi di lavoro, già maggiori nel periodo estivo, ma influenzati anche dal fallimento del trasporto aereo negli scali europei che ha impattato anche su Genova. Ad esempio, è chiaro che se abbiamo 15 persone di turno al pomeriggio e tre voli accumulano due ore di ritardo, il carico finisce sul turno di notte che è coperto da 5 persone. Si tratta di ritardi non programmati né programmabili. Noi speriamo che gli sviluppi che ci attendiamo producano un aumento dell’occupazione. Coi sindacati siamo rimasti d’accordo di riprendere la discussione nei prossimi mesi.