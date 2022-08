Addio do fantin: dopo due anni torna la manifestazione storica a San Salvatore di Cogorno

San Salvatore di Cogorno. Dopo due anni di assenza (anche se il 13 agosto il sagrato della Basilica ha continuato a ospitare eventi legati alla storia e alla tradizione dei Fieschi conti di Lavagna) tornano con grandi novità le due manifestazioni che il Comune di Cogorno con i Sestieri di Lavagna, le Gratie d’Amore e gli altri gruppi di spettacolo e di rievocazione organizzano ogni anno nel segno dei Fieschi: l’Addio do Fantin del 13 agosto e Medioevo nel Borgo il 12 agosto.

Si comincia il 12 di agosto a San Salvatore di Cogorno sul sagrato della Basilica dei Fieschi con Medioevo nel Borgo: un salto indietro nel tempo che vede trasformarsi lo spazio monumentale della basilica trecentesca voluta dai Papi Fieschi e la cornice di palazzi che ancora mostrano tracce di antico splendore in un borgo medievale con artigiani, mercanti, giullari. E proprio in un giorno di festa si vuole immaginare quel borgo con la presenza di cantastorie, gli sputafuoco, il falconiere con i suoi splendidi animali, le dame che visitano i banchi della seta e del ricamo, gli uomini d’arme che preparano le loro attrezzature per la caccia e per la guerra e poi musica, danza e giochi per i più piccoli. Le Carole di San Martino organizzano anche un piccolo laboratorio di ricamo a punto Bargello: guidati dall’esperta Margherita Brossa della Bottega di Morgana si potrà realizzare una preziosa scarsella (borsetta medievale) da portarsi a casa come ricordo.

Alla sera lo spazio magico della Basilica si trasforma ancora per ospitare un concerto di musica medievale e popolare. Si esibisce l’ensemble Enerbia di Piacenza diretto da Maddalena Scagnelli, uno dei gruppi italiani più attivi nel campo della musica antica e tradizionale, strettamente legato alla valorizzazione del repertorio musicale del Nord Ovest italiano. A San Salvatore saranno in scena: Mariane Gubri arpa gotica e bardica; Maddalena Scagnelli violino, viella e voce ; Carlo Gandolfi piva , müsa e piffero; Franco Guglielmetti fisarmonica.

Passata la notte, il 13 agosto San Salvatore si trasforma ancora e si prepara per la grande serata dell’Addio do Fantin ovvero l’addio al celibato del conte, la ricostruzione anch’essa a metà tra storia e leggenda del saluto che Opizzo Fiesco, Conte di Lavagna, il fratello maggiore del futuro Papa Innocenzo IV volle dare ai suoi “buoni uomini”, alle sue dame, a cortigiani vassalli e cavalieri in vista delle nozze. Ecco allora davanti a una ricca tavola imbandita e alla luce delle fiaccole, musiche, danze, giochi d’arme di bandiera, giochi di fuoco ambascerie degli alleati delle corti vicine. Per entrambe le serate ritorna anxche la Corte delle Arti, dei Mestieri e dei Sapori antichi che festeggia i 25 anni di presenza nel borgo.

Le due giornate del 12 e 13 agosto, così come tutti gli altri eventi che si sono svolti e si svolgeranno a San Salvatore, saranno altrettante occasioni per firmare la richiesta di rendere la Basilica di San Salvatore un Luogo del cuore Fai e per tenere alta l’attenzione sul valore storico, monumentale, religioso e emozionale dell’edifici.

Da un’idea del vicesindaco Enrica Sommariva e con la collaborazione dell’architetto Osvaldo Garbarino, le due giornate riserveranno ai visitatori sorprese e momenti di approfondimento sulla storia della Basilica e soprattutto su quello che la storia, quella ufficiale, non racconta: ovvero “chi” ha ideato, progettato, realizzato e abbellito questo straordinario monumento medievale che ha sfidato i secoli ed è arrivato fino a noi.

I Gruppi

Medioevo nel Borgo e Addio do Fantin, giunto alla 39a edizione, si avvalgono della competenza e della passione di gruppi storici, locali e ospiti, e di associazioni culturali e di ricerca nei campi della rievocazione e dello spettacolo.

Nello specifico:

Sestieri di Lavagna

Gruppo di danza storica Le Gratie d’Amore (danza e giochi storici)

Musici e Sbandieratori dei Sestieri di Lavagna

I Cavalieri del Fiesco dei Sestieri di Lavagna

Gli Arcieri dei Sestieri

Gruppi ospiti

Ensemble Enerbia musica antica e tradizional

Le Carole di San Martino (Villastellone, Torino): mercato storico, laboratori di sartoria e tessitura

I Sonagli di Tagatam di Finale Ligure (musica medievale)

Associazione Culturale Iannà Tampé (giocoleria, giullaria e giochi di fuoco)

Associazione Il Mondo nelle Ali (falconeria)