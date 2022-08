Addio a Claudio Garella, il portiere degli scudetti di Verona e Napoli giocò nella Sampdoria dal ’78 all’81

Torino. A portarlo via una complicazione cardiaca dopo un’operazione mentre era all’ospedale di Torino. Claudio Garella, portiere della Sampdoria dal 1978 al 1981, se n’è andato a 67 anni. Era in vacanza in Liguria quando si è sentito male.

La Società blucerchiata lo ricorda sul proprio sito web con una nota ufficiale (e la foto che vedete in apertura).

“Nato nel capoluogo piemontese il 16 maggio 1955, arrivò a Genova dalla Lazio, difendendo i pali blucerchiati in 125 occasioni complessive tra Serie B e Coppa Italia e continuando la grande tradizione doriana di numero 1. Stazza imponente, poco estetico e ortodosso, Garellik divenne famoso per il suo modo insolito di parare con ogni parte del corpo. Anche e soprattutto per le sue esperienze successive tra Verona e Napoli – con due storici Scudetti all’attivo – si prese un posto nella storia del calcio per le spericolate uscite basse, molto spesso decisive. Alla famiglia Garella le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società”.