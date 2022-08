Acquisizione villa Centurione Carpaneto, Colnaghi: “Bene ma il percorso è partito dal municipio Centro Ovest”

Genova. Il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi è intervenuto sul tema dell’acquisizione di Villa Centurione Carpaneto, in piazza Montano, da parte del Comune. Ecco le sue parole:

“In questi giorni mi sono imbattuto in diversi articoli di giornale, testate on line e pagine facebook in cui si parlava della proposta di acquisizione, da parte del Comune di Genova, di alcune unità immobiliari (indicate da noi) a San Pier d’Arena, tra cui Villa Centurione Carpaneto, in piazza Montano, al momento appartenente a privati.

Ho percepito grande entusiasmo sul tema, soprattutto in merito agli splendidi affreschi di Bernardo Strozzi ancora perfettamente conservati al suo interno.

Non ho letto da nessuna parte, però, da dove ha preso avvio tale percorso, ovvero dal territorio, dal Municipio II Centro Ovest.

Grazie all’interessamento del Dott. Daniele Benigno dell’Associazione La Strada dell’Arte io, insieme alla consigliera Simonetta Mazzi e al Conservatore del Museo di Sant’Agostino Adelmo Taddei, abbiamo fatto diversi sopralluoghi con la proprietà già a maggio e a giugno 2021 in seguito ai quali ho scritto diverse volte direttamente al Sindaco Bucci e all’Assessore Piciocchi per sottoporre loro la possibilità di acquisizione dell’immobile, con tanto di ipotesi di progetto per la futura fruizione della Villa, in considerazione anche di una richiesta economica, da parte della proprietà, più che ragionevole.

Ad agosto ci siamo recati in Villa con i funzionari della Soprintendenza nelle persone del Dott. Massimo Bartoletti e della Dott.ssa Francesca Passano, ed in seguito alla mia insistenza presso il comune siamo giunti ad una successiva visita della Villa alla presenza dell’allora Assessore al Patrimonio Stefano Garassino e dello storico dell’arte Giacomo Montanari.

Come cittadino di San Pier d’Arena, prima ancora che come Presidente del Municipio, sarei davvero felice ed orgoglioso che la cittadinanza tutta, in primis quella del nostro territorio, si potesse riappropriare di un bene così importante dal punto di vista storico, artistico ed architettonico: avrei gradito, però, sempre in un’ottica di leale collaborazione tra enti ed istituzioni, almeno una MENZIONE del lavoro fatto dal Municipio.

Inoltre, ci tengo anche a sottolineare che, se tale acquisto andrà in porto, dovremo ringraziare ancora una volta il Presidente Giuseppe Conte, dato che i fondi per l’acquisizione provengono dal PNRR, e non dalle casse comunali”.