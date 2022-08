Sampdoria: arriva Telasco Segovia, seguiti anche Højlund e Račić

Genova. Se qualcuno avesse ancora dubbi sull’efficacia della politica sui giovani, impostata dalla Sampdoria in questa sezione di mercato, che ha già portato un lungo elenco di ragazzi dalle belle speranze in blucerchiato, adesso proviamo a convincerlo con questa raffica di notizie al riguardo.

Secondo alcuni siti specializzati in calcio mercato, sia Mihailo Ivanović (classe 2004), che Marco Delle Monache (2005), sarebbero già a Genova per effettuare le visite mediche e mentre l’attaccante è destinato ad iniziare a giocare con la Primavera di Felice Tufano, il ‘delfino’ di Pescara, si fermerà un altro anno in Abruzzo, su identico iter tracciato anni fa per Lucas Torreira (che sembra infine aver accettato di andare in Turchia).

Le indicazioni di un Doria orientato prettamente sul mercato dei giovani, arrivano anche dalle voci di radio mercato, che – attendibili o meno – sono orientate verso la tipologia di giocatori cercati dalle singole società… Ed ecco allora che in Danimarca parlano di una Samp (assieme al Club Brugge) sulle tracce di Rasmus Winther Højlund, un 2003 cresciuto nel Copenaghen e poi trasferitosi da poco allo Sturm Graz, in Austria, che qualche cronista ha definito come una nuova versione di Erling Haalund.

La notizia più clamorosa, arriva però dal Venezuela ed ovviamente in lingua spagnola: “Telasco Segovia, talentoso mediocampista venezolano de 19 años, jugará en La Sampdoria. El club le adquiere el pase a Deportivo Lara y en los próximos días se hará la revisión médica y firmará hasta junio de 2026″.

Telasco José Segovia Pérez (il nome completo) è un centrocampista del Deportivo Lara (team di Cabudare, che gioca nella Primera Division) e pur essendo un 2003, ha già esordito nella Nazionale di Tomás Rincón, in una partita di qualificazione per i Mondiali, oltre ad aver giocato anche in Copa Libertadores, nel doppio confronto contro i brasiliani del Santos. Facile fare due più due e pensare che ‘El General’ gli farà da chioccia, visto è un centrocampista, con personalità da veterano e con visione di gioco periferica.

E non si può considerare ‘non giovane’ (è del ’98), l’altro giocatore accostato oggi alla Samp, il serbo Uroš Račić (altro centrocampista), del Valencia, che preferisce il fraseggio corto rispetto ai passaggi lunghi, guarda caso come piace a Giampaolo.

Stesso discorso vale per Dario Šarić, del ’97, che – alla fine, come pensa anche il Corriere Adriatico – verrà ad irrobustire il Doria, stessa cosa che farà Nikita Contini, destinato, a giorni, ad avere il via libera dal Napoli ed analogamente non è da escludere, prima della fine del mercato uno scambio col Torino, con protagonisti Karol Linetty da una parte e il duo Valerio Verre e Ronaldo Vieira dall’altra, essendo entrambi già stati agli ordini di Ivan Jurić.

Oggi sono stati resi noti i numeri di maglia, scelti dai giocatori per la prossima stagione:

1 Audero, 3 Augello, 5 Verre, 6 Leverbe, 7 Djuričić, 8 Rincón, 9 De Luca, 10 Caputo, 11 Sabiri, 12 Depaoli, 13 Conti, 14 Vieira, 15 Colley, 21 Murillo, 23 Gabbiadini, 24 Bereszyński, 25 Ferrari, 27 Quagliarella, 28 Yepes,29 Murru, 30 Ravaglia, 31 Malagrida, 32 Tantalocchi, 37 Léris, 70 Trimboli, 87 Candreva.

Chiudiamo con i convocati per la sfida di Coppa Italia, con la Reggina, fra i quali spicca l’assenza di Damsgaard, per ovvi motivi di mercato e la presenza del giovane Malagrida, a quanto pare entrato stabilmente nella rosa della prima squadra:

Portieri: Audero, Ravaglia, Tantalocchi.

Difensori: Augello, Bereszyński, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Candreva, Djuričić, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Yepes Laut.

Attaccanti: Caputo, De Luca, Quagliarella.