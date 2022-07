Zoagli, 14enne cade per 15 metri dalla scogliera: portato in codice rosso al San Martino

Genova. Un ragazzo di 14 anni è precipitato da una scogliera questo pomeriggio a Zoagli. Il giovane è volato prima per circa 10 metri, poi ha colpito una ringhiera che ha frenato l’impatto ed è caduto per altri 5.

E’ stato soccorso dai medici del 118, dai volontari del soccorso di Rapallo e dai vigili del fuoco di Rapallo e trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.

Ma per i sanitari il ragazzino, visto l’entità del volo e degli ostacoli si può definire un “miracolato”, visto che avrebbe riportato solo un trauma toracico e una frattura a una gamba. Visto il volo ha rischiato seriamente ma non è in pericolo di vita.