West Nile, cos’è, dov’è e come si trasmette. Bassetti: “Fare terrorismo è inutile”

Genova. “Quando ero primario a Udine nel 2017/2018 si erano verificati centinaia di casi solo in quell’area senza che fosse scattato alcun tipo di allarmismo, oggi si fa un gran parlare della West Nile ma spaventare le persone su una malattia presente da anni, pericolosa in percentuali bassissimi e senza che esistano cure o vaccini non ha senso”.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, definisce “un mistero” l’attenzione mediatica riservata in questa estate 2022 a un virus accertato, da giugno a oggi, in 15 casi di cui 4 con esito letale, veicolato attraverso la puntura di zanzare infette.

“Mentre sul vaiolo delle scimmie, quello sì un problema su cui sarebbe importante fare una campagna informativa e di prevenzione diffusa, siamo stati pregati di tacere, e abbiamo visto cosa è successo”, è la riflessione del virologo.

A Genova e in Liguria non sono mai – a oggi – stati registrati casi autoctoni. “Tuttalpiù abbiamo trattato in passato qualche caso proveniente dall’area di riferimento in Italia, il Nord Est”, spiega Bassetti che aggiunge: “Ma gli esami sono effettuati, per esempio, quando ci troviamo di fronte a febbri encefalitiche soprattutto nei periodi dell’anno di diffusione delle zanzare”.

Dei 15 casi confermati in Italia in queste settimane (dati ministero della Salute e Iss) 9 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (4 in Emilia Romagna, 3 in Veneto e 2 in Piemonte), 5 casi identificati in donatori di sangue (2 in Lombardia, 3 in Veneto) e 1 caso sintomatico (Veneto).



Per fare un confronto, in tutta la stagione pandemica del 2018 si verificarono 544 casi con 42 decessi. A metà giugno i contagi registrati erano 4 ma diventarono 52 alla fine dello stesso mese.

“In quegli anni erano state prospettate grandi campagne di disinfestazione – continua Matteo Bassetti – che avrebbero dovuto essere effettuate da Regioni e Comuni ma non sono state fatte in modo massiccio, dire alle persone di evitare di farsi pungere dalle zanzare è un consiglio che lascia il tempo che trova, le città sono invase dalle zanzare, la nostra compresa”.

Nella maggior parte dei casi il virus della West Nile si autolimita, “nel 90, 95%” dice Bassetti. Attraverso gli uccelli selvatici migratori, i “reservoir”, è arrivato in Occidente. Poi il West Nile Virus si trasmette dalle zanzare all’uomo.



Il virus ha un periodo di incubazione che varia dai 2 ai 14 giorni dal momento della puntura della zanzara infetta. I sintomi, quando presenti, piu’ frequenti sono febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati e sfoghi cutanei. La sintomatologia tende a essere più seria negli anziani e nelle persone debilitate.

Tra i sintomi più gravi, che si presentano in meno dell’1% dei casi (1 persona su 150), ci sono febbre alta, forti mal di testa, convulsioni, encefaliti e persino paralisi e coma.

Dal 2015 l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di casi segnalati all’anno. Tra il 2008 e il 2016 i contagi sono stati circa 210, concentrati in nove Regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) e otto i casi importati.

Il virus è stato identificato per la prima volta nel 1937 in Uganda, nella Regione del Nilo Occidentale, da cui prende il nome. Nel 1994 c’è stata la prima epidemia (in Algeria), nel 1996 il virus è arrivato in Romania. Nel 1999 ha toccato il Connecticut e da lì si è diffuso rapidamente nel resto degli Stati Uniti e in Canada.

Nel 2004, per la prima volta fuori dall’Africa, una variante diversa dello stesso virus (Wnv-2) è stata isolata in alcuni uccelli selvatici catturati in Ungheria. Wnv-2 si è diffusa rapidamente verso Sud-Est, nella penisola Balcanica e nel Mediterraneo orientale: nel 2010 ha causato una grave epidemia nel nord della Grecia (con 200 casi neurologici e 33 morti).