Voltri, frontale tra due auto nella notte in via Rubens: ferite quattro persone

Genova. Brutto incidente questa notte a Voltri, in via Rubens, dove due auto si sono sono scontrate in un frontale poco dopo le 4 di mattina. Ferite le quattro persone a bordo delle due vetture, per fortuna in maniera lieve.

Sul posto anche vigili del fuoco e agenti della polizia locale che hanno fatto tutti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica del fatto e le eventuali responsabilità.

I feriti, dopo essere medicati sul posto, sono andati autonomamente al pronto soccorso dell’Evangelico e del Villa Scassi. La strada è rimasta chiusa qualche decina di minuti per consentire le operazioni di bonifica del manto stradale e la rimozione delle carcasse.

