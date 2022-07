Violenza sessuale su una 16enne, convalidato il fermo per tre dei quattro ragazzini accusati

Genova. Il giudice ha convalidato l’arresto per tre minori stranieri ospiti di un centro di accoglienza accusati di violenza sessuale su una ragazzina di 16 anni. Secondo quanto riportato dall’Ansa, per un quarto adolescente il giudice non ha convalidato.

Era stata la stessa giovane, “fragile” e ospite di una comunità a Genova, a denunciare la vicenda. I quattro erano stati fermati dalla polizia lunedì e la procura minorile aveva chiesto la convalida del fermo per tutti.

Secondo quanto raccontato dalla ragazza, l’aggressione sarebbe avvenuta fuori dal centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La 16enne era stata portata all’ospedale Galliera dove non erano stati riscontrati segni evidenti di violenza. Erano stati gli stessi operatori del centro a rivolgersi alla polizia.