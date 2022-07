Vigili del fuoco, Fp Cgil: “In Liguria manca il 30% del personale”

Genova. “Brucia l’Italia da nord a sud passando per le isole e purtroppo la Liguria non si discosta da questa enorme emergenza” dicono Luca Infantino Segretario generale Fp Cgil Genova e Diego Seggi Segretario regionale Fp Cgil Liguria.

E proseguono: “E’ un’emergenza che richiede immediati provvedimenti governativi atti a sgravare gli insostenibili carichi di lavoro a cui sono costretti i vigili del fuoco. In Liguria manca il 30% del personale, nella sola Genova oltre 100 unità in ogni ambito professionale e la morsa del caldo accentuerà nei prossimi giorni le difficoltà”.

Infine concludono: “Servono mezzi di nuova generazione, ma soprattutto serve procedere celermente con le assunzioni utilizzando le graduatorie concorsuali in essere, i tempi del soccorso non collimano con i tempi della politica, la cittadinanza ha bisogno di certezze non di ritardi”.