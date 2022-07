Via Adamoli, torna il limite dei 30 all’ora alla Sciorba: cento metri di strada da fare ‘pianissimo’

Genova. A volte ritornano. No, non stiamo parlando del famoso libro horror di Stephen King, ma di qualcosa sicuramente di meno spaventoso, ma che ugualmente farà drizzare i capelli a molti cittadini della Val Bisagno. Dopo il “caso” di inizio giugno, torna in via Adamoli il limite dei trenta chilometri all’ora in zona Sciorba, limite che tanto aveva fatto infuriare gli automobilisti genovesi.

La segnalazione arriva da un lettore di Genova24, a cui è seguito un nostro sopralluogo che ha confermato la nuova apparizione. O il ritorno: in via Adamoli, all’altezza dell’autolavaggio dopo la Sciorba ecco il cartello che indica il nuovo limite installato su un palo sulla corsia di sinistra, che fa il paio con quello a destra riservato al controviale.

Rispetto all’apparizione di giugno, però, questo cartello non è l’unica novità: dopo la successiva intersezione con il controviale, regolata da semaforo, una cinquantina di metri più avanti rispetto al cartello dei 30, ecco due nuovi cartelli con il limite dei 50 chilometri all’ora, posizionati sia a destra che a sinistra. In altre parole il tratto con il limite dei 30 insiste su una porzione di strada di qualche decina di metri, senza incroci, che termina con un semaforo.

La foto con il ritorno del cartello della discordia sta già facendo il giro dei social, riscaldando ulteriormente un clima cittadino già torrid . A inizio giugno, esattamente il 5, avevamo dato notizia della presenza di questo inedito castello, con relativo tsunami di proteste; dopo poche ore, il giorno successivo, il cartello era stato rimosso, con la versione ufficiale arrivata dagli uffici tecnici del comune che parlava di una dimenticanza: il cartello sarebbe stato posizionato per dei cantieri, e poi lasciato per sbaglio.

Da giugno ad oggi in quella parte di strada non ci sono stati nuovi cantieri, ma il cartello, anzi i cartelli, sono ‘tornati’, dando nuova benzina alla polemica. Insomma, avviso ai ‘naviganti’ se passate in via Adamoli, occhio al tachimetro.