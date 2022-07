Veleno Biondo: l’ultima fatica di Fabio Giovinazzo, regista emergente genovese

Genova. Il regista emergente Fabio Giovinazzo, con i suoi due film ‘’12 cm di tacco’’ e ‘’Veleno Biondo’’ si aggiudica premi da tutto il mondo. Nato a Genova, Fabio Giovinazzo è autore e regista cinematografico, artista e scrittore. Il suo cinema rappresenta figure e condizioni marginali quindi mondi fuori dall’ordinario, psicoanalitici ma non banalmente provocatori. Celebrato con preziosi riconoscimenti all’interno di Festival nazionali e internazionali, è membro della giuria al Milan Gold Award.

Il cortometraggio ‘’12 cm di tacco’’ (2019) racconta di una detective che è chiamata sulla scena di un crimine particolarmente feroce, dal nulla e con un passato senza nome. Quindi partono le indagini capricciose e bizzarre. Il film vince il best thriller al Munich Short Film Awards in Germania, e il best thriller allo Sweet Democracy Film Awards in Italia, “Film che ho diretto – spiega Giovinazzo – mettendo in formula sperimentale il linguaggio cinematografico e quello teatrale”.

Dopo vari successi si pone un grande obbiettivo per il 2022: dare più visibilità possibile al suo ultimo lungometraggio ‘’Veleno Biondo’’, una fiaba dark, ambientata nel mondo dell’adolescenza, che non vuole dare alcuna rassicurazione, non consolare, non fare sentire al sicuro. ‘’Veleno Biondo’’ ha già ottenuto molti premi in Usa, Svezia, Brasile, Canda, Russia e Italia.

Uno dei più importanti è sicuramente il best horror all’International Manhattan Film Awards in Usa. “Si tratta di un’avventura che si sta rivelando piena di soddisfazioni, traboccante di riconoscimenti preziosi –dice Giovinazzo – ed è con vivace entusiasmo che condivido questi importanti risultati con tutti i miei fantastici collaboratori e con tutte quelle persone che mi hanno sempre sostenuto”.