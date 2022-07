Vaccino, quarte dosi in aumento: da lunedì gli over 60 possono prenotare anche in Liguria

Genova. Tra poche ore anche in Liguria tutti gli over 60 potranno prenotare la quarta dose del vaccino anti-Covid. Il via scatta lunedì a mezzogiorno: si potrà prendere appuntamento sul portale prenotavaccino.regione.liguria.it, chiamando il numero verde 800 938 883, agli sportelli Cup e in farmacia. Le prime somministrazioni sono previste per martedì.

A livello nazionale, intanto, sono sempre in aumento le vaccinazioni per le quarte dosi: venerdì si è raggiunto il picco con oltre 56 mila somministrazioni, praticamente in un solo giorno quante fatte in una intera settimana prima della nuova ondata. In generale sono circa 270 mila le somministrazioni fatte in una settimana (con i dati parziali del weekend). Segno che la nuova fase della campagna sta ricevendo un’adesione massiccia.

“La possibilità di effettuare la quarta dose – spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – per i soggetti più fragili ma anche per gli over 60, rappresenta un’ottima opportunità per tutelarsi dalla forma più grave della malattia soprattutto in un periodo di grande circolazione del virus. Ricordo che per poter effettuare la quarta dose devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione (riferimento data inizio malattia)”.

In Liguria finora hanno avuto accesso alla quarta dose gli immunocompromessi, gli over 80, gli over 60 con fragilità e i pazienti delle Rsa. Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe, tra gli immunocompromessi solo il 36,9% l’ha ricevuta. Nella nostra regione l’8,1% della popolazione vaccinabile non ha mai ricevuto nemmeno una dose, al netto dei guariti da meno di 180 giorni che rappresentano il 4,7% della platea. Il 17,7% non ha ricevuto la terza dose (all’interno di questa quota il 3,5% sono guariti da meno di 120 giorni).

Di seguito le sedi dove è possibile attualmente vaccinarsi a Genova e provincia:

ASL 3

Hub Villa Bombrini, via Muratori 11r (cancello), Genova Cornigliano:

– PRIME e SECONDE DOSI – accesso diretto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso)

– TERZE DOSI – solo su prenotazione dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso)

– QUARTE DOSI – per over 60: solo su Prenotazione dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso)

– NOVAVAX – accesso diretto nella giornata di lunedì dalle 8.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso)

Per quanto attiene al Palazzo della Salute di Struppa e al Teatro della Gioventù, il mercoledì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.30 su prenotazione attraverso il sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it/.

ASL 4

Chiavari Piazza Leonardi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (accesso libero)

domenica e festivi chiuso