Un sub di 26 anni morto in mare: il suo corpo trovato a decine di metri di profondità

La Spezia. E’ stato trovato questa mattina il corpo senza vita del sub di 26 scomparso ieri pomeriggio durante un’immersione con gli amici nelle acque dell’isola del Tino, vicino a Portovernere, La Spezia. A ritrovarlo i sommozzatori dei vigili del fuoco che avevano appena ripreso le ricerche, a cui ha partecipato anche una squadra genovese, interrotte ieri sera con l’arrivo della notte.

Il giovane, secondo le prime informazioni residente a Milano ma originario di Lerici, dopo l’immersione non era più risalito: immediato l’allarme che ha fatto scattare invano le ricerche. Questa mattina il cadavere del sub è stato individuato sul fondo ad alcune decine di metri di profondità.

Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia, disposta dal giudice, per capire le cause della morte: potrebbe essere un malore come un malfunzionamento dell’attrezzatura.

Foto archivio