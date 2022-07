Tutto pronto per il Jova Beach Party, 20mila biglietti venduti: ponente col fiato sospeso per la viabilità

Villanova -Albenga. Sale l’attesa per il ‘Jova Beach Party’ il concerto-evento che Lorenzo Jovanotti terrà domani, domenica 17 luglio, a partire dalle 14.30 all’ippodromo di Villanova d’Albenga.

Il ponente è in apprensione per la tenuta della viabilità, tra strade e autostrade, visto l’enorme flusso di pubblico previsto ma con un vertice in Prefettura a Savona il Comitato operativo per la viabilità, che ha imposto misure straordinarie e coordinate lo svolgimento senza disagi dell’atteso evento. Il piano predisposto è stato vagliato anche dallo stesso Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Gli enti proprietari delle strade e i Comuni interessati hanno adottato provvedimenti di regolamentazione e sospensione della circolazione (visualizzabili sul sito http://www.prefettura.it/savona/contenuti/Jova_beach_party_2022-14267488.htm unitamente alle mappe che illustrano la viabilità).

Di seguito si riportano le principali disposizioni:

– Istituzione di senso unico alternato, sulla S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone – Passo Cesio”, dalla progressiva Km. 6+000 alla progressiva Km. 4+000 nella giornata di domenica 17 luglio 2022, dalle ore 11.00 fino al termine dell’evento (direzione Villanova d’Albenga – Albenga), esclusi i residenti ed aventi diritto, solo fino alle ore 21.00, mentre per i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine l’esclusione vale per tutto il periodo. Divieto di sosta sull’intero tratto interessato della S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone – Passo Cesio” dal Km. 4+000 al km. 6+000, a partire dalle ore 11.00 del 17 luglio fino al termine della manifestazione. Istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare sul tratto stradale della S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone -Passo Cesio”, dalla progressiva Km. 7+700 alla progressiva Km.7+200, dalle ore 22.30 fino al termine dell’evento. Istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare sul tratto stradale della S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone -Passo Cesio”, dalla progressiva Km. 7+200 alla progressiva Km. 6+900, dalle ore 12.30 fino al termine dell’evento; sono esclusi da tale divieto i mezzi autorizzati, compresi i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine. Il percorso alternativo per i residente in Garlenda e Casanova Lerrone è individuato nella strada per Caso (SP 55 per Alassio – Moglio). Divieto di sosta sull’intero tratto interessato della S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone – Passo Cesio” dal Km. 6+900 al km. 7+700, nel Comune di Villanova d’Albenga, a partire dalle ore 11.00 del 17 luglio, fino al termine della manifestazione. La deviazione del transito veicolare avverrà sulla strade comunali e/o statali all’interno dei centri abitati dei Comuni di Albenga e Villanova d’Albenga.

– Nel Comune di Villanova d’Albenga è prevista l’istituzione di un senso unico in direzione Ortovero – Villanova d’Albenga in via Tenaighe, dalle ore 12, alle ore 21 del 17 luglio; un senso unico in via Tenaighe, in direzione Villanova d’Albenga – Ortovero, dalle ore 21.30 del 17 luglio, fino a cessate esigenze; la chiusura al traffico di tutti i veicoli dalle ore 12 fino alle 21 su via Martiri, fino all’incrocio con la strada statale 453, via Roma, dall’incrocio S.P. 6, km 6+000 a incrocio della rotatoria di viale Generale Disegna (zona rossa), fatta eccezione per il transito degli aventi diritto e dei bus navetta, mentre dalle ore 21 fino a cessate esigenze, è prevista la chiusura totale al traffico. Sempre nel Comune di Villanova d’Albenga è disposta la chiusura della Strada per Ligo, tra l’incrocio con la S.P. 6 e l’incrocio con via Tenaighe, dalle ore 12 alle ore 20, eccetto gli aventi diritto; dalle ore 20, fino ad ultimate esigenze, è disposta la chiusura totale. La strada alternativa è individuata nella S.P. n. 55, imbocco S.P. 6, direzione Garlenda – Casanova Lerrone – Marmoreo – Ligo e viceversa. Ancora in Villanova d’Albenga, su via Paganini è previsto il senso unico in direzione della strada statale 453, via dell’Industria, dalle ore 12 alle ore 21 del 17 luglio; dalle ore 21.30 e fino a cessate esigenze è previsto il senso unico in direzione via dell’Industria, strada statale 453. Infine, a Villanova d’Albenga, è altresì disposta la chiusura totale al traffico da viale Generale Disegna, dalle ore 12 del 17 luglio e fino a cessate, fatta eccezione per i veicoli autorizzati e quelli diretti al parcheggio riservato nell’area Piaggio.

– Nei Comuni di Villanova d’Albenga e Ortovero, via Tenaighe (strada dedicata all’accesso e deflusso del parcheggio situato nell’area nord dell’aeroporto) presenta un senso unico dalla strada statale 453, in località Ortovero e direzione Villanova d’Albenga, dalle ore 12.00 alle ore 21.30 del 17 luglio; sarà attuata poi una inversione del senso unico di marcia (da Villanova d’Albenga ad Ortovero, innesto SS453) dalle ore 21.30, fino a cessate esigenze. In particolare, nel Comune di Ortovero è previsto un senso unico in direzione della strada statale n. 453, via San Sebastiano, dalle ore 12, alle 21.30 del 17 luglio e un senso unico in direzione di via San Sebastiano – strada statale n. 453, dalle ore 21.30, fino a cessate esigenze. Ancora nel Comune di Ortovero, dalle ore 8 del 17 luglio alle ore 3 del 18 luglio, è previsto un divieto di sosta con rimozione su via Tenaighe, nel tratto di competenza, in via Case Sottane e in via San Sebastiano.

– Per quanto concerne la strada statale 717, a Villanova d’Albenga dal km 4+900 al km 5+350, è prevista la chiusura dei rami di svincolo per uscita a Villanova d’Albenga sia in direzione Alassio sia in direzione Albenga (svincolo Garscini), a partire dalle ore 23 del 17 e fino alle ore 01 del 18 luglio, che interesserà tutti gli utenti. Il percorso alternativo per i residenti in Garlenda e Casanova Lerrone è individuato nella strada per Caso (SP 55 per Alassio – Moglio).

IL PIANO MOBILITA’:

Parcheggi

Nel Comune di Villanova sono previsti 2500 stalli posizionati all’interno del sedime aeroportuale più altri 400 nelle aree della Piaggio Aerospace. Nel comune di Albenga sono previsti 1500 parcheggi distribuiti in particolare tra Regione Cavallo, ospedale, tetto Ipercoop, Self, Parcheggio Autostrada e Mercatò. Sono previsti 1550 parcheggi moto al di fuori della città di Villanova per circa 1550 posti e 1000 posti per le biciclette nelle aree accanto al cimitero di Villanova.

Autobus – servizio navetta TPL Linea

Saranno presenti 20 autobus (16 con capienza 100 persone e 4 con capienza 150 persone) che seguiranno un percorso ad anello che dalle ore 12.00 trasporteranno le persone verso l’area evento. Percorso anello (sia in carico sia a fine concerto): Albenga reg. Cavallo – viale Martiri della Foce – transito presso il casello autostradale – Albenga loc. polo 90 – Aurelia Bis – loc. Coasco – Villanova d’Albenga – Lusignano – Albenga reg. Cavallo. Il tempo di percorrenza stimato, in assenza di traffico: circa 30 minuti. Fermate: Albenga viale Martiri della Foce (nei pressi della rotatoria di reg. Cavallo) – Ipercoop – Self – casello autostradale – Mercatò. Inizio servizio navette ore 12.00 con frequenza ogni 10 minuti (dalle 17.00 ogni 5 minuti).

Come arrivare in treno

Gli utenti si recheranno su via Martiri della Foce in prossimità delle rotatoria di Regione Cavallo dove potranno usufruire dei Bus navetta

A piedi

Per poter accedere all’area di concerto sarà necessario percorrere un tratto di strada interdetto alla circolazione.

In moto

È previsto un parcheggio fuori dal centro abitato nei pressi della zona industriale. Isi potrà accedere ai parcheggi tramite segnalato sulla SS.453,

In bicicletta

È previsto un parcheggio nei pressi del cimitero. Nella zona nei pressi dell’area evento le persone dovranno trasportare a piedi le biciclette utilizzeranno i percorsi pedonali.

Deflusso di fine concerto

Zona di parcheggio situata all’interno dell’Area aeroportuale. A fine concerto i partecipanti con auto all’interno della zona aeroportuale potranno abbandonare immediatamente la zona imboccando la SP 453, sia in direzione Occidentale ovvero seguendo la direttrice Pieve di Teco – Ormea – Torino e Pieve di Teco – Imperia, che in direzione Levante verso il casello autostradale.

Piazzale Piaggio Aerospace. I partecipanti con auto in tali aree potranno liberare i parcheggi solamente al termine del deflusso pedonale, imboccando la rotatoria dell’aeroporto in direzione svincolo della Aurelia bis (Direzione sud).

Parcheggio moto su zona industriale. I partecipanti con moto potranno abbandonare la zona immediatamente attraverso il varco di uscita all’intersezione con la S.S. 453.

Bus granturismo/organizzati. I partecipanti arrivati con Bus turistici si incarrozzerano presso lo svincolo dell’Aurelia bis, a poca distanza dal luogo del concerto.

Zone di parcheggio situate nel Comune di Albenga – utenti di FS – bus di linea. Tali persone a fine concerto si dirigeranno a piedi nella piastra di interscambio situata sulla SP 6 a nord della rotatoria nei pressi del palazzo del Comune di Villanova ove procederanno vs. destinazione con Bus shuttle;

Si precisa che saranno presenti cancelli di filtraggio per regolare l’accesso alle aree parcheggio riservate per chi è in possesso di biglietto park e per i residenti.

“Regione Liguria dà il benvenuto a Lorenzo Jovanotti e a tutto il suo team per un evento che, dopo il rinvio nel 2019, ha visto il nostro grande impegno e collaborazione per la sua realizzazione. Vogliamo ringraziare Lorenzo e tutto il suo staff, assieme a tutti coloro che stanno lavorando per questo appuntamento che mette ancora di più la Liguria al centro della scena” commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Dopo l’annullamento di due anni fa ce l’abbiamo messa tutta per tornare – dichiara Maurizio Salvadori amministratore delegato di Trident Music, società produttrice del tour – Villanova è un’eccezione nella programmazione del tour. Abbiamo trovato una grande collaborazione da parte di Regione e delle altre istituzioni locali e Jovanotti è stato il primo che ha spinto per fare questa tappa. Sono sicuro che sarà un successo”.

Per la data ligure del Jova Beach Party scommesse su chi sarà il super ospite a sorpresa: i bookmaker vedono in testa Gianna Nannini, ma c’è anche chi ipotizza Adriano Celentano oppure la giovane star Blanco.