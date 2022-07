Tunnel subportuale, i dubbi della Soprintendenza: “Casa 25 aprile sarà demolita? Rivedere il progetto”

Genova. Una relazione di sette pagine in cui vengono messi sul tavolo tutti i dubbi legati alla conservazione del patrimonio storico e paesaggistico interessato direttamente dal mega progetto del tunnel subportuale di Genova, presentato in queste settimane da Autostrade per l’Italia, e che prevede il collegamento diretto tra viale Brigate Partigiane e Lungomare Canepa, con una interconnessione in zona Madre di Dio Sono le osservazioni della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio di Genova, depositate in questi giorni presso gli uffici tecnici di Regione Liguria dove il progetto è in fase di valutazione di impatto ambientale.

Secondo quanto riportato dal documento dall’ente emanazione del Ministero della Cultura, i punti critici del progetto, così come è stato presentato, sono essenzialmente tre e riguardano gli sbocchi di levante e ponente, e anche lo svincolo Madre di Dio.

La criticità principale viene individuata proprio nella realizzazione di quest’ultimo nodo, che collegherà l’opera al centro cittadino: “Per la realizzazione delle rampe di connessione con la direttrice di via della Casaccie e relativo centro cittadino, gli elaborati esaminati prevedono interventi anche in zona Molo Giano, demolendo una serie di edifici portuali di calata della Grazie – si legge nella relazione – si rileva che tale soluzione non tiene minimamente conto della necessità di demolire due manufatti, non citati nelle relazioni presentate, per i quali invece è stata accertata la presenza di un interesse culturale: si tratta della Casa Lavoratori Portuali Ramo Industriale, ora ‘Casa 25 aprile 1945‘ e dell’Edificio Consortile, detto ‘Vecchia Casetta Rossa‘ tutela con i DDR del 16/07/2007″.

Il rendering dell'intersezione della zona Madre di Dio

La Casa 25 aprile 1945 si colloca sul tratto iniziale dell’Antica strada del Molo Giano, immediatamente di fronte al varco delle Grazie e adiacente al Ex Mercato Ittico, parimenti tutelato, e risulta costruita negli stessi anni. Realizzata tra il 1934 e il 1936 per ospitare la sede di tutte le piccole Compagnie e gruppi portuali, la Casa Lavoratori Ramo Industriale venne ribattezzata Casa 25 aprile 1945 dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Secondo la Soprintendenza tale manufatto rappresenta un importante esempio di architettura razionalista e, insieme all’edificio consortile o Vecchia Case a Rossa, “rappresenta una insostituibile testimonianza dell’identità e della storia del lavoro portuale della prima metà del XX secolo”. L’edificio consortile o Vecchia Case a Rossa collocato infatti, immediatamente di fronte alla Casa 25 aprile, risulta costruito agli inizi del Novecento, e utilizzato come ritrovo e sede sindacale prima della costruzione della Casa 25 aprile.

“La demolizione di entrambi gli edifici e gli scavi sotto il quartiere del molo rappresenterebbero una rilevante criticità del progetto presentato e dell’opzione scelta – si legge nel documento – si suggerisce pertanto di rivalutare l’opzione prevista dall’accordo 2021 con l’Autorità Portuale che prevede il passaggio del tunnel sub portuale sotto Calata Gadda e non sotto al quartiere del molo”.

Osservazioni anche per l’imbocco di levante, dove l’ipotesi di una rotatoria allungata non sarebbe compatibile con l’architettura degli spazi urbani della zona: “E’ da ritenersi preferibile l’Opzione 6 che non prevede la rotatoria di forma allungata, ma un’intersezione a raso, che consentirebbe il mantenimento, almeno in parte, della sistemazione attuale delle aiuole recentemente ripristinate nella loro conformazione originaria – sottolinea il documento – Si rileva inoltre che gli elaborati presentati non dimostrano come possa conciliarsi lo sbocco di una strada a scorrimento veloce con il progetto del Waterfront di Levante, affinché lo stesso non diventi un episodio avulso dal contesto e limitato all’aerea della ex Fiera“.

Una delle ipotesi per l'ingresso di levante in viale Brigate Partigiane

Infine un nota sullo sbocco viario di ponente, che si andrebbe ad aggiungere ad un più complesso quadro di ridefinizione viaria di tutta la zona ai piedi della Lanterna. Durante le fasi di riprogettazione di tutta l’area degli anni scorsi, infatti, erano state prescritte da parte dell’ente delle prerogative considerate irrinunciabili per la tutela e la salvaguardia del paesaggio, e un parziale “ripristino” del quadro di insieme del simbolo della città, oggi di fatto “affogato” in area portuale. Tra queste prescrizioni anche quella di evitare il tombamento di calata Callcenter e un disegno viario meno impattante. “Considerate inoltre le ulteriori opere previste nell’area con altri progetti – si legge nelle osservazioni della Soprintendenza – si ritiene che la documentazione progettuale prodotta non sia sufficientemente esplicativa per descrivere le interferenze sia a livello territoriale, sia con le opere ricordate e pertanto si ritiene indispensabile sottoporre la nuova progettazione a nuova verifica di ottemperanza”.

In ultimo il documento esamina l’opera dal punto di vista paesaggistico, mettendo un punto interrogativo sulla questione sopraelevata: “La decisione riguardante il destino della Sopraelevata richiede in ogni caso, a parere della scrivente una riflessione generale, considerato inoltre che si tratta della prima strada urbana sopraelevata realizzata in Italia e di un’opera che caratterizza l’immagine della città da quasi sessant’anni“. Ma non solo: “Anche gli interventi previsti per la realizzazione degli imbocchi di via Madre di Dio e di Via Brigate Partigiane hanno una dimensione tale da poter essere ritenuti potenzialmente in grado di pregiudicare il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati, segnatamente le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze“.