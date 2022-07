Tunnel Fontanabuona, soluzione tra Aspi e Comune di Rapallo per ‘salvare’ le aree logistiche della Centrale del Latte

Genova. Gli spazi logistici funzionali alla operatività della Centrale del Latte di Rapallo resteranno fuori dalle aree di cantiere per la costruzione del tunnel autostradale che collegherà la A12 con la Fontanabuona.

La notizia arriva direttamente dal Comune di Rapallo, confermata da fonti di Autostrade per l’Italia, che in queste settimane hanno affrontato in maniera congiunta la criticità emersa dallo studio di fattibilità del progetto del collegamento autostradale, depositato presso il ministero della Transizione Ecologica: “La prima versione del progetto era irricevibile da parte dell’amministrazione civica – ha confermato a Genova24 il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco – l’azienda, infatti, è e rappresenta una peculiarità del nostro territorio, per cui ci siamo mossi immediatamente con i nostri legali per trovare una soluzione alla criticità emersa che riguardava le aree logistiche della Centrale del Latte Tigullio”.

La conferma arriva anche da Aspi che fa sapere che le aree di cantiere previste erano cinque, ma resteranno due operative, eliminando quelle più impattanti d’accordo con in Comune di Rapallo. Le aree dell’azienda, quindi, non saranno toccate.

Resta ancora da risolvere il nodo legato alla regimentazione del rio Tangone, il cui intervento previsto nella rimodulazione dello svincolo presso l’area Caravaggio, sulla A12, ha ricevuto diverse osservazioni per la sua potenziale criticità. “Anche in questo caso ci siamo subito mossi con il nostro team legale – ha spiegato Bagnasco – e al momento siamo in attesa di un esito delle nostre osservazioni”.