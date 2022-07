Genova. Una grande tromba d’aria a largo di Genova è stata vista questo pomeriggio durante i concitati minuti in cui la grande perturbazione in arrivo dalla Francia ha attraversato i cieli della nostra città con un rapido passaggio, accompagnata da fortissime raffiche di vento, qualche acquazzone e tanti tuoni e fulmini.

Un pomeriggio movimentato per il meteo, per un temporale estivo arrivato all’improvviso. E sono decine gli interventi dei vigili del fuoco, che in questi minuti hanno tutte le squadre impegnate per i danni lasciati a terra. Si segnalano alberi caduti in corso Carbonara, via Nazario Sauro, via Fiorino a Voltri e vicino al Monoblocco del San Martino, all’interno del parco.

Il vento si è fatto sentire, con raffiche che hanno sfiorato gli 80 chilometri all’ora, mentre la pioggia è rimasta intrappolata nelle nuvole, che hanno poi “scaricato” più a nord. Nella gallery alcune foto tratte dalla Rete Nowcast di Limet, e gli alberi caduti e i danni di questa improvvisa ondata di maltempo.