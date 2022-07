Tragedia sul Faiallo, il rocciatore morto alla Rocca dei Canaloni era un uomo di 46 anni

Urbe. Un climber è deceduto nel pomeriggio dopo essere rimasto ferito gravemente cadendo durante la salita di una via di roccia nella zona di Vara Superiore, nel Comune di Urbe, nell’area del Faiallo.

L’uomo, aveva 46 anni (e non 41 come scritto precedentemente), era originario di Milano ma viveva nel ponente genovese da quando aveva iniziato a lavorare per un’azienda cittadina. Era da qualche tempo legato anche al Cai di Arenzano e in particolare al gruppo alpinistico dei Geki.

La notizia del decesso del rocciatore è arrivata intorno alle 16 ma l’allarme era stato lanciato dai compagni dell’uomo, altre due persone, entrambi illesi.

I fatti sono avvenuti nella zona della Rocca dei Canaloni, sulla via nota come “Del fungo”. La dinamica di quanto accaduto non è ancora totalmente confermata ma secondo i primi racconti a risultare fatale potrebbe essere stato il distacco di una roccia dove l’alpinista aveva inserito una protezione mobile (nut).

Il climber è stato soccorso dall’elicottero Grifo chiesto a supporto vista la zona particolarmente impervia dove si trovavano i tre sportivi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Varazze, il soccorso alpino, il personale sanitario della Croce Rossa di Urbe e del 118.

(per la foto della Rocca dei Canaloni si ringrazia il portale Gulliver)