Toscana devastata dagli incendi, Toti: “Liguria pronta ad aiutare con ogni mezzo”

Genova. “Regione Liguria è pronta a intervenire con ogni mezzo a disposizione per aiutare la vicina Toscana a fronteggiare la situazione di difficoltà che sta vivendo in questo momento. Le immagini dell’incendio divampato nelle scorse ore in Versilia sono spaventose e preoccupanti: siamo vicini a tutta la popolazione e al territorio, stiamo seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione e ci siamo immediatamente messi a disposizione per fornire ogni genere di aiuto”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha contattato al telefono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Intanto sono salite a 500 stamani le persone evacuate per precauzione in seguito all’incendio boschivo scoppiato due giorni fa sulle colline di Massarosa in Versilia (Lucca) e poi arrivato a estendersi fino al territorio di Camaiore. Lo spiegano i vigili del fuoco.

Una stima provvisoria, diffusa dalla Regione, sull’area bruciata parla poi di 560 ettari, prevalentemente di bosco e in parte di uliveti, andati a fuoco. Sempre la Regione spiega che “al momento il rogo non è ancora da ritenere sotto controllo e il fronte risulta spezzato in diversi focolai sparsi”. Il molto fumo “non facilita gli sganci dei 4 elicotteri e dei 3 Canadair presenti al momento ai quali alle 9.30 se ne aggiungerà un quarto. Durissimo il lavoro a terra nel quale sono impegnate le 25 squadre di volontariato antincendio e di operai forestali che, oltre allo spegnimento, si devono occupare di realizzare staccate con attrezzi manuali e motoseghe mettendo in sicurezza le parti”. Un centinaio invece i vigili del fuoco che hanno operato nella notte e il cui lavoro prosegue.