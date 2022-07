Torna la “Grande Crono di Genova”, organizzata dal gruppo sportivo della Polizia Locale

Genova. In calendario domenica 31 luglio l’edizione 2022 della Grande Crono di Genova, la gara ciclistica a cronometro che impegna atleti e atlete in gare singole, di coppia e a squadre – anche miste – e che conterà oltre 300 partenze. I ciclisti possono partecipare a più specialità.

La corsa, valida per il Campionato Nazionale Acsi, è organizzata dalla Polisportiva ASD Team Polizia Locale con il patrocinio del Comune di Genova.

Il ritrovo è alle ore 7.30 presso le Cantine Torbido in via rio Torbido 1c.

La prima partenza della gara è fissata alle ore 9.01.

Il percorso è su un circuito cittadino e pianeggiante in via Adamoli – da ponte Green a ponte Fleming e ritorno – da ripetere per tre volte per un totale di 16.1 Km.

In occasione dell’evento cambia la viabilità. Con orario 8/13.30 e comunque fino a cessate esigenze sono istituiti:

1. divieto di circolazione esclusi i veicoli dei residenti e/o aventi diritto nella careggiata di via Pedullà/via Adamoli – tratto tra ponte Green e ponte Fleming

2. divieto di transito sul ponte Solimano

3. doppio senso di circolazione sul ponte XXV Aprile e in via Gualco nel tratto tra il civ. 4 e i civv. 8 – 10