Torna il Festival della Comunicazione di Camogli dall’8 all’11 settembre: online il programma

Camogli. È online su festivalcomunicazione.it il programma del Festival della Comunicazione 2022, a Camogli da giovedì 8 a domenica 11 settembre.

Il programma

Un programma che fa di questa nona edizione un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi in una quattro giorni tra innovazione, cultura, nuove suggestioni e spettacolari performance, in un’atmosfera capace di regalare incontri indimenticabili a partire da un fil rouge potente e dalle infinite sfumature: Libertà.

È un Festival che sa stupire, che solletica la curiosità e anticipa i tempi, quest’anno con oltre 160 grandi ospiti

in più di 100 appuntamenti mai scontati tra incontri, aperitivi, rassegne stampa, spettacoli, concerti, colazioni, escursioni, mostre e workshop, capaci di regalare lampi di genialità e accendere nuovi sguardi sulle

cose.

Ancora più che la grande quantità, è l’altissima qualità: il programma 2022 include grandi lectio – dall’apertura di Alessandro Barbero sull’evoluzione del concetto di libertà nella storia e proseguendo con Enrico Mentana sulla libertà di informare e Gherardo Colombo su armonia, male e libertà, per citare solo la giornata inaugurale – e soprattutto insoliti mix che creeranno dialoghi e confronti inaspettati che mescolano i saperi e creano ricchezza di stimoli.

Stefania Auci insieme a Lorenzo Baglioni tra sliding doors e svolte che cambiano la vita, Silvia Ferrara con Stefano Allievi e Guido Barbujani nella lunga marcia dell’Homo sapiens, Pierluigi Pardo con Evelina Christillin, Fedele Usai e Beppe Severgnini in un match dialettico-calcistico, Antonella Viola con Gherardo Colombo e Neri Marcorè tra scienza, giurisprudenza e spettacolo a proposito di libertà e corpo, Francesca Trivellato con Ilaria Pavan e Federico Fubini su realtà, miti e persecuzioni, Barbara Alberti e David Parenzo tra Amores e amori, Giorgio Metta e Guido Scorza con Luca De Biase a proposito di intelligenza artificiale tra progresso tecnologico e diritto, Mario Tozzi insieme a Piergiorgio Odifreddi per discutere di scienza e miracoli, il respiro internazionale con Stefania Giannini, Gilles Gressani e Mara Gergolet a proposito di come orientarsi nella vertigine di questi anni Venti, guerra e informazione con Furio Colombo, Carlo Rognoni e Luca Ubaldeschi, poi Marcello Flores con Giovanni Gozzini e Aldo Cazzullo a interrogarsi sul perché il fascismo sia nato in Italia e Monica Maggioni che intervisterà Aldo Grasso su “La televisione spiegata al popolo”: incontri che danno la cifra della novità e dell’originalità di questa edizione. Tra nuovi e vecchi amici del Festival, Daria Bignardi e Francesco Costa, Luca Bizzarri e Nando Pagnoncelli, Carlo Cottarelli e il generale Figliuolo, Giada Messetti e Annalisa Bruchi, Guido Catalano, Roberto Cotroneo e Alessia Gazzola.

Ma il Festival porta anche l’innovazione dei linguaggi e delle forme espressive, con il festival nel festival Mondo Podcast, punto di riferimento del settore, che presenta il meglio dell’audio entertainment, con le sue novità e i suoi protagonisti, in collaborazione con Audible e Rai Radio3: dalla presentazione del rapporto NielsenIQ sull’ascolto dei podcast in Italia alla suggestiva meditazione in spiaggia guidata da Daniel Lumera ed Emiliano Toso, dai successi di Massimo Picozzi al lancio della nuova serie crime di Miguel Gotor “Cadaveri