Tir ribaltato in A12 Brugnato-La Spezia, tratto chiuso e riaperto: mezzo ancora in strada

Sestri Levante. È ancora in strada e si sta procedendo proprio in queste ore alla rimozione del tir che questa notte, intorno alle 2.30, si è ribaltato sulla A12, all’altezza di Brugnato e La Spezia, in direzione Levante.

Il tratto di autostrada è stato chiuso e riaperto da poco. Le auto viaggiano al momento, esclusivamente, sulla corsia di sorpasso. Sul posto è presente la polizia stradale che si sta occupando della gestione del traffico e della rimozione del mezzo.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’autista abbia perso il controllo del mezzo, un camion frigo, poi abbia superato il guard rail, e sia finito infine in parte nella carreggiata opposta.

Sul posto, nella notte, sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

(Foto di archivio)