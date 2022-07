Tir perde il carico sul ponte San Giorgio: code e rallentamenti in A10 e A7

Genova. Un tir ha perso il proprio questa mattina sulla A10, precisamente sul ponte San Giorgio, creando non pochi disagi per la circolazione.

Il carico di cellulosa, infatti, si è sparpagliato sulla carreggiata creando disagi, code e rallentamenti sia in A10, dal casello di Genova ovest fino a Genova Aeroporto, e in parte anche in A7 tra Bolzaneto e il collegamento con l’A10.

Sul posto immediato l’intervento della polizia stradale e dei tecnici di Autostrade per l’Italia che hanno chiuso un corsia in direzione Ventimiglia per consentire il ripristino della viabilità.