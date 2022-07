Tennistavolo: i gironi dei campionati a squadre: ecco le avversarie di Genova in A1

Genova. La Federazione Italiana Tennistavolo ha reso noti i gironi dei campionati nazionali a squadre per la stagione agonistica 2022/2023.

Il Tennistavolo Genova Cervino, che ha fatto ritorno in Serie A1 maschile, prenderà parte alla massima categoria affrontando, nell’ordine, Top Spin Messina Fontalba, Tennistavolo Norbello, TT Reggio Emilia Grissin Bon, Apuania Carrara, Marcozzi, GG TeamWear Sant’Espedito Napoli. La formazione genovese giocherà le partite casalinghe alle ore 20,30.

Tra le 16 partecipanti alla Serie A2 non troviamo squadre liguri, mentre tra le 40 iscritte alla Serie B1 c’è il Villaggio Sport TT Chiavari. Inserito nel girone C, se la vedrà con Metalparma San Polo, Ciatt Firenze, Tennistavolo Firenze, TT Reggio Emilia Ferval, TT Acsi Pisa, Incas Caffè Tennis Tavolo Lucca, Audax Sun Ballast Poviglio. Giocherà gli incontri interni alle ore 16 del sabato.

La Serie B2 annovera 72 partecipanti, tra le quali TT Club La Spezia e Luigi Rum Compagnia Unica. Nel girone D, affronteranno Apuania Carrara, Gruppo Giovanile San Michele, Bernini TT Livorno, TT Acsi Pisa, Tennistavolo Castel Goffredo, Città dei Ragazzi Tennistavolo Taccini. Entrambe le squadre liguri giocheranno tra le mura amiche alla domenica: alle ore 10 gli spezzini, alle 14 i genovesi.

Nutrita la rappresentanza ligure in Serie C1 maschile, con cinque formazioni tra le 120 partecipanti di tutta Italia. TT Club La Spezia, Victoria, Athletic Club, Toirano e TT Bon Bosco Varazze Autoscuola Moderna sono state inserite nel girone G insieme a Gasp Moncalieri “B”, San Salvatore Kimono Porte e A4 Verzuolo Avis.

In ambito femminile, assenti le società liguri in Serie A1 (7 squadre) e Serie A2 (24), troviamo tre formazioni della regione tra le 54 compagini ai nastri di partenza della Serie B. Athletic Club e Don Bosco Varazze Darian sono state inserite nel girone D con Tennistavolo Novara HMC, Regaldi Novara, Verzuolo Benebanca, Varese Giant. Nel girone E troviamo il TT Arma di Taggia che incontrerà cinque piemontesi: A4 Verzuolo Acqua Eva, TT Enjoy, TT Gasp Moncalieri, A4 Verzuolo Quattrogatti, Tennis Tavolo Torino.

Sono quindi dodici le formazioni schierate dalle società liguri nei campionati nazionali a squadre. I gironi maschili prenderanno il via nel weekend dell’1 e 2 ottobre, fatta eccezione per la A1 che scatterà il 19 ottobre. Scenderanno prima in campo le ragazze: i primi concentramenti sono stati fissati per il 25 settembre.