Stop alle chiamate indesiderate: ecco come liberarsi dal telemarketing molesto

Italia. Il telefono è in tasca, suona, rispondi e scopri che si tratta di pubblicità, anzi spesso se non hai il numero salvato in rubrica decidi di rifiutare la chiamata o lasciarlo squillare temendo si tratti di un call center.

Una pratica che gli italiani conoscono bene, ne hanno a che fare ogni giorno (secondo Codacons, in media un utente che dispone sia linea fissa che mobile riceve cinque di queste chiamate alla settimana) e a cui da domani potranno dire addio.

Da mercoledì 27 luglio, infatti, sarà possibile iscriversi al nuovo registro delle opposizioni regolato dal decreto del presidente della Repubblica 26/2022 che sostituisce quello attuale (disciplinato da un decreto del 2010). Uno strumento che permetterà di esprimere la propria volontà di non ricevere chiamate e messaggi da parte degli operatori di telemarketing anche sul proprio cellulare. Una volta fatta la richiesta, le telefonate smetteranno entro 15 giorni.

Tutte gli operatori del settore infatti hanno l’obbligo di consultare il registro ed eliminare dalla propria lista di contatti tutti i numeri iscritti. Nel caso si ricevessero comunque alcune chiamate, ci si dovrà rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.

Ma davvero potremo essere tranquilli di non essere tartassati da queste telefonate indesiderate? Non proprio, visto che la stretta non interessa i call center esteri. O meglio, la normativa li obbliga a rispettare le regole, ma operando al di fuori del territorio nazionale, non potranno essere sanzionati. E lo stesso vale per gli operatori illeciti. Su questo sono al lavoro il ministero dello Sviluppo economico, l’Antitrust e il Garante per la privacy che stanno cercando di risolvere il problema.

Come iscriversi al nuovo registro delle opposizioni

Sono quattro le modalità con cui sarà possibile iscriversi (gratuitamente) al nuovo registro delle opposizione. In primis, attraverso il sito web www.registrodelleopposizioni.it, dove si dovrà compilare il modulo di iscrizione ed inserire il numero di telefono da escludere al telemarketing e poi schiacciare invio. Stessa procedura via mail: il modulo dovrà essere compilato e inviato all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Sarà inoltre disponibile il numero verde 800.265.265, da chiamare direttamente con il numero (fisso o mobile) su cui si intende stoppare le chiamate degli operatori pubblicitari.

Ultima modalità la raccomandata o il fax: nel primo caso bisognerà inviare il modulo stampato e compilato insieme ad un documento di identità all’indirizzo del Gestore del registro pubblico delle opposizioni abbonati (Ufficio Roma Nomentano – casella postale 7211 – 00162 Roma); nel secondo caso mandarlo via fax al numero 06.54224822