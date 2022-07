Solidarietà, da Filca Cisl 1000 euro alla Confraternita Misericordia per l’acquisto di un defibrillatore

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal sindacato Filca Cisl Liguria.

“La Misericordia Genova Centro in persona del suo Governatore Francesco Fracchiolla è onorata di comunicare che la Filca Cisl Liguria ha donato 1000 euro alla Confraternita Misericordia di Genova Centro.Tale importo è stato prontamente utilizzato per acquistare un defibrillatore collocato presso una nuova ambulanza appena consegnata alla associazione.

La donazione eseguita dalla federazione del sindacato degli edili è il risultato della raccolta fondi avvenuta nel corso del torneo di calcetto giocato qualche giorni fa che aveva visto scendere in campo oltre 50 edili iscritti tra lavoratori, delegati, operatori e dirigenti sindacali della Filca Cisl Liguria.

La consegna da parte del segretario nazionale organizzativo della Filca Cisl Ottavio De Luca e del segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria è avvenuta davanti alla sede dell’associazione di volontariato, in Villa Giuseppina, sede appena ristrutturata completamente dalla stessa Misericordia che ogni giorno opera in aiuto della cittadinanza sia attraverso il trasporto sanitario che con il trasporto disabili ed altre iniziative di carattere sociale.

All’evento era presente anche il presidente della Federazione Misericordie della Liguria, Avv. F. Lima, l’assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino nonché il presidente della AGC Liguria Enrico Malagamba. Hanno altresì arricchito la giornata e l’evento la presenza di tanti volontari della Misericordia Genova Centro.

Riprendendo le parole dei rappresentanti sindacali.

“E’ stata un’iniziativa bellissima che ha testimoniato come l’azione sindacale sia anche appartenenza e voglia di aiutare gli altri sempre al fianco dei lavoratori e dei cittadini. Andrea Tafaria aggiungeva: “Volevamo trasformare un pomeriggio di divertimento come il torneo di calcetto in un momento di solidarietà. Siamo felici di esserci riusciti e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa raccolta di fondi. E’ l’ennesima conferma che il gioco di squadra è sempre vincente”. Infine Francesco Fracchiolla che non soltanto ha ringraziato la Filca CISL Liguria per la donazione ricevuta ma ha manifestato tua la sua commozione per un gesto assolutamente inaspettato e totalmente gradito verso la associazione, gesto che dimostra come il lavoro quotidiano dei volontari della Misericordia non soltanto gratifica i singoli cittadini ma consolida amicizie e condivisioni ad ogni livello risultando coinvolgente e terapeutico anche per chi non opera direttamente per il sociale.

Un ringraziamento forte a Filca CISL Liguria per la donazione con l’auspicio che questo rapporto prosegua in futuro vedendo un coinvolgimento continuo dei sindacati nel sociale”.