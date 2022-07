Sindacalisti arrestati, corteo anche a Genova: “Atto grave e intimidatorio, siamo pronti alla lotta”

Genova. Circa duecento persone hanno partecipato questa mattina al presidio sotto la prefettura di Genova organizzato dalle sigle sindacali di base per protestare contro l’arresto di sei sindacalisti, tra cui alcuni dirigenti, avvenuto ieri mattina all’alba a Piacenza. Dopo i primi presidi e picchetti spontanei organizzati nella giornata di ieri, oggi è la volta della mobilitazione nazionale, con iniziative in tutte le principali città del paese, anche per lanciare la grande manifestazione unitaria prevista sabato appunto a Piacenza.

Il presidio genovese si è poi trasformato in un corteo che ha attraversato via Roma per raggiungere prima De Ferrari e piazza Matteotti, dove ai microfoni sono state ribadite le motivazioni della manifestazione, e infine piazza Caricamento. In piazza i lavoratori di USB, Si Cobas e CUB, a cui si sono affiancati cittadini e simpatizzanti.

“Il fatto grave è che il teorema costruito dalla procura di Piacenza punta a criminalizzare tutte le lotte sindacali fatte in questi anni, soprattutto nel settore della logistica. Battaglie anche dure, che hanno contrastato situazioni lavorative però durissime – commenta il coordinatore regionale di Usb Maurizio Rimassa – E’ un precedente grave e soprattutto un segnale in previsione dell’autunno. Al peggioramento costante delle condizioni dei lavoratori la risposta è la repressione. Lo sciopero e l’attività sindacale viene criminalizzata. E’ evidentemente un monito per tutti, non solo per noi e per il settore della logistica”.

I fatti di Piacenza arrivano in un momento politico molto convulso a livello nazionale: “Con Draghi abbiamo avuto un salto di qualità nelle politiche di sfruttamento del lavoratori a vantaggio delle grandi concentrazioni di potere economico, ma queste sono in atto da anni – commenta Rimassa – Le politiche legate al Pnrr ne sono un esempio, ma ricordiamoci che il problema non è solo Draghi”.

“C’è un clima liberticida con la criminalizzazione dell’attività sindacale in quanto tale – ha sottolineato Maurizio Acebrbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, presente al presidio – oggi il governo Draghi disvela il livello politico attuale, con due poli che hanno entrambi programmi neoliberisti a favore delle grandi multinazionali”.

E mentre il corteo inizia a muovere verso De Ferrari, dal megafono risuonano gli slogan della lotta sindacale: “Toccano uno, toccano tutti”, “Non un passo indietro” e “Tutti a Piacenza”, ricordando l’appuntamento di sabato prossimo. “La scelta della procura piacentina è evidentemente figlio di una volontà politica dettata da Roma – spiega Martino Puppo, Si. Cobas – in questo momento dobbiamo reagire come stiamo facendo in maniera unitaria e compatta. Ieri è stata una giornata difficile ma intensa, perchè dopo i provvedimenti polizieschi è scattata immediatamente la protesta di molti lavoratori, che hanno iniziato subito ha incrociare le braccia, questa notte la logistica nazionale si è fermata. E’ stato un atto grave e intimidatorio, ma noi siamo già pronti alla lotta“.