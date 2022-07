Genova. Parte Silverbus, il nuovo servizio a chiamata, sperimentale e gratuito, dedicato alle persone over 65. Il servizio, attivo da mercoledì 20 luglio, nasce dalla collaborazione tra AMT, Comune di Genova, Ospedali Galliera e Università di Genova.

L’idea alla base di Silverbus è offrire un servizio di trasporto sempre più accessibile, flessibile e progettato sulle diverse esigenze dei passeggeri, in questo caso over 65. In questa fascia d’età sono idealmente comprese sia le persone nel pieno della forma fisica, sia coloro che invece non si muovono più da soli con i mezzi pubblici per svolgere le normali commissioni o crearsi occasioni di svago e socializzazione.

Obiettivo del progetto Silverbus è favorire l’invecchiamento attivo, fornire cioè un supporto agli over 65 per vivere al meglio il proprio tempo libero, incrementando così la qualità di vita.

Dopo una fase di studio svolta insieme all’Università di Genova, è stato individuato il bacino ideale di sperimentazione, compreso in alcune zone dei quartieri di Marassi e San Fruttuoso; questo bacino è stato scelto per l’alta densità di popolazione over 65 e per la prossimità al centro città e all’Ospedale Galliera.

Silverbus è un servizio a chiamata altamente innovativo, che non sostituisce ma integra l’offerta attuale di trasporto pubblico.

guarda tutte le foto 9



Silverbus, nuovo servizio a chiamata Amt per gli over 65

Il servizio è stato finanziato grazie ai fondi POR FESR e rientra nel progetto “GeTUP” che AMT ha promosso insieme ad Algowatt per la realizzazione di un prototipo di piattaforma MaaS (Mobility as a Service) in ambito genovese.

Come funziona il servizio

I passeggeri over 65 che si iscriveranno al servizio dovranno partire o arrivare in una delle 67 fermate individuate nell’area di sperimentazione (Marassi e San Fruttuoso) e potranno scegliere le loro destinazioni tra queste stesse fermate o tra altre 83 esterne all’area (l’elenco è allegato al comunicato). Le destinazioni esterne si trovano in prossimità di diversi poli di attrazione della città, per esempio il Porto Antico, piazza De Ferrari, corso Italia, il centro, e, da settembre, anche l’ospedale Galliera. I poli di attrazione sono stati individuati grazie all’indagine realizzata dall’Università di Genova tra gli utenti over 65 residenti nel bacino di sperimentazione.

Con Silverbus lo spostamento avviene senza interscambi, perché il sistema prevede che una volta saliti sul bus si arrivi direttamente alla destinazione scelta, si viaggia sempre seduti e assistiti da uno steward presente a bordo che accoglie e informa i passeggeri.

Quando è attivo

Il nuovo servizio a chiamata, che sarà operativo dal 20 luglio al 31 dicembre 2022, potrà essere utilizzato gratuitamente dagli over 65 che si iscriveranno al servizio per compiere i propri spostamenti, quali commissioni e attività per il tempo libero.

Per tutto il periodo estivo Silverbus sarà attivo dal lunedì alla domenica, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 22.00. Dopo i primi mesi, in base alle abitudini di utilizzo e alla stagionalità, le fasce orarie potranno essere rimodulate e riprogrammate.

Come iscriversi

Per usufruire del servizio occorre iscriversi seguendo una di queste modalità:

· chiamando il call center al numero 800 085 302

· accedendo alla App Silverbus disponibile per Android e IoS

· tramite la pagina SilverBus sul sito www.amt.genova.it

In fase di registrazione all’utente verrà fornito un codice cliente da utilizzare per tutte le successive prenotazioni.

Come prenotare

Per prenotare il servizio occorre chiamare il numero verde 800 085 302, dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 6 alle 23.30, la prenotazione può essere effettuate anche tramite la App SilverBus.

Il cliente, al momento della registrazione, dovrà fornire il proprio codice utente, scegliere la fermata di partenza e di arrivo e l’orario desiderato.

Ogni corsa è prenotabile per una o più persone; è possibile prenotare una o più corse per il giorno stesso o per periodi successivi. Le corse per il giorno stesso devono essere prenotate con almeno 30 minuti di anticipo sull’orario di partenza.