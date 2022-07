Genova. Il lago del Brugneto non è in condizione per reggere nuovi rilasci verso le campagne emiliane del piacentino, e ora che è terminato il rilascio di 2,5 milioni di metri cubi previsto da contratto, non sono previsti e prevedibili nuovi approvvigionamenti straordinari d’acqua verso il bacino padano.

A dirlo l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, che in occasione della conferenza stampa organizzata da Regione Liguria per annunciare la firma della richiesta dello stato di emergenza per la siccità, ha fatto un aggiornamento sulla situazione degli invasi genovesi e liguri. Come anticipato da Genova24, i livelli delle nostre riserve idriche, infatti, segue una sorta di anticipo di quasi due mesi rispetto alle medie stagionali: in altre parole ad oggi, inizio luglio, è come se fossimo ad agosto inoltrato, inizio settembre.

Una situazione che si riflette anche visivamente sui nostri laghi: come abbiamo visto, infatti, il Val Noci è ad un terzo della sua capienza, mentre il Brugneto, il vero ‘serbatoio di Genova’ ha un ammanco di circa 6 milioni di metri cubi d’acqua rispetto alla media stagionale, con 16 milioni oggi in bacino, rispetto ad una capienza complessiva di circa 25 milioni.

Ed è proprio a partire da questi dati che ad oggi sono esclusi nuovi rilasci d’acqua verso il piacentino: “Pochi giorni è terminato il rilascio di 2.5 milioni di metri cubi d’acqua verso l’Emilia Romagna, come previsto da contratto – ha sottolineato Giampedrone – ad oggi non abbiamo avuto altre richieste formali ma solo delle interlocuzioni. Ma ad oggi il Brugneto non è nelle condizioni di poter rilasciare cifre ulteriori rispetto a quelle che abbiamo già anticipato“.

Il rilascio stagionale, previsto dall’accordo tra regioni e pensato per compensare la costruzione della diga in territorio ligure sul bacino di un torrente, il Brugneto, naturalmente destinato ad affluire nel Trebbia e quindi nel Po’, quest’anno, infatti, è stato anticipato di oltre un mese su richiesta del consorzio piacentino, nel tentativo di preservare le tante colture agricole in sofferenza.

La siccità e gli effetti visibili sulla diga del Brugneto

In passato in alcune circostanze particolarmente difficili erano stati autorizzati rilasci aggiuntivi straordinari: l’ultimo è stato nel 2017, quando a fine agosto furono aggiunti 1,5 milioni di metri cubi, raggiungendo un totale di 4 milioni. Erano però altre circostanze visto che nel 2017 il Brugneto era quasi pieno (al 30 giugno 2017 contava oltre 22 milioni di metri cubi presenti). Oggi l’ammanco d’acqua registrato fa propendere per una maggior prudenza, anche se al momento non ci sono allarmi particolari. Come abbiamo visto da fine maggio a fine giugno, in un mese, la riserva d’acqua è passata da 30 milioni di metri cubi a 26, vale a dire 4 milioni consumati in un mese mese. Cosa che potrebbe significare una decina di milioni di metri cubi presumibilmente consumati nei mesi di luglio e agosto, mesi con un più alto tasso di consumo ed evaporazione.

Questo ci potrebbe far arrivare a inizio settembre con 16 milioni di metri cubi di riserva, o giù di lì: un tesoretto senza dubbio cospicuo ma che potrebbe iniziare ad essere stretto mentre si aspetta la stagione delle piogge, quelle vere, solitamente attesa tra ottobre e novembre. Soprattutto perchè alcuni invasi, come il Val Noci, hanno un ritmo si svuotamento che potrebbe portarli in secca entro l’autunno.