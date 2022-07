Siccità, il governo verso l’estensione dello stato di emergenza anche alla Liguria

Roma. “Lo stato di emergenza potrebbe prossimamente essere esteso anche ad altre Regioni che hanno già presentato o stanno presentando richiesta, tra cui Lazio, Umbria, Liguria e Toscana”. Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso dell’informativa urgente sull’emergenza siccità alla Camera.

“Sostenere, con ogni mezzo, cittadini e imprese, tutelando il nostro territorio, rappresenta il nostro obiettivo primario”, ha aggiunto ricordando che il 4 luglio è già stato deliberato dal Cdm lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, per Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto.

La Liguria aveva già fatto richiesta dell’attivazione dello stato di emergenza nei giorni scorsi ma non era, evidentemente, fra le regioni in maggiore crisi. La situazione, però, non è migliorata e soprattutto il ponente sta soffrendo per la scarsità d’acqua.

Proprio oggi è stata approvata in consiglio regionale la norma che sblocca i 5,8 milioni di anticipo per potenziare il sistema idrico della provincia di Imperia. E proprio oggi è stato approvato l’emendamento che consente di utilizzare per scopi non domestici l’acqua proveniente dai depuratori.

Ma tornano a quello che stanno facendo a Roma per gestire l’emergenza, Patuanelli ha assicurato che “il Governo sta lavorando per inserire nel decreto legge a sostegno dei lavoratori e delle imprese che intendiamo adottare entro la fine del mese alcune disposizioni urgenti per affrontare l’emergenza idrica”.

“Riteniamo, infatti, non più rinviabile il rafforzamento del coordinamento degli interventi strutturali volti alla mitigazione dei danni derivanti dal fenomeno di siccità e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche”, ha aggiunto.

Intanto Ispra, pochi giorni fa, ha comunicato, che il valore annuo medio di risorsa idrica disponibile per l’ultimo trentennio 1991-2020 si è ridotto del 19% rispetto a quello relativo al trentennio 1921-1950.

Ma “quel che preoccupa di più sono le proiezioni fornite da Ispra per il prossimo futuro. Tenuto conto dei cambiamenti climatici in atto, infatti, si prevede, a livello nazionale, una riduzione della disponibilità di risorsa idrica, che va dal 10% al 40%. Particolarmente a rischio è il settore ortofrutticolo che non può fare a meno della risorsa idrica e che rischia di perdere quote importanti di produzione”, ha concluso il ministro.