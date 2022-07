Siccità, la Regione verso il via libera all’utilizzo delle acque depurate per usi non domestici

Genova. “Visto il contesto emergenziale di siccità abbiamo deciso di accelerare su un provvedimento che mira a favorire il risparmio idrico potabile, differenziando provenienze e usi dell’acqua. Il provvedimento andrà in giunta nei prossimi giorni, in attuazione della normativa statale vigente in materia di risparmio idrico, con l’intento di favorire l’efficienza e il riutilizzo delle acque reflue depurate”.

Lo dicono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Ambiente e Protezione civile Giacomo Giampedrone, in occasione dell’approvazione dell’emendamento per il riutilizzo delle acque depurate per il lavaggio di barche e natanti e per innaffiare giardini pubblici, nell’ambito del disegno di legge omnibus.

Approvata questa mattina in consiglio regionale la norma che consente di riutilizzare l’acqua dei depuratori di ultima generazione per esigenze diverse da quella idropotabile. Questo già avviene in molte altre regioni d’Italia.

Domenico Cianci, presidente della IV commissione Territorio e Ambiente, afferma: “L’attuale evoluzione dello scenario climatico impone un cambiamento nell’approccio alla gestione della risorsa acqua, evitando gli sprechi ma anche recuperando e riciclando quella già utilizzata: la norma regionale approvata oggi va proprio in questa direzione e rappresenta una risposta efficace allo stress idrico a cui il nostro territorio è sottoposto”.