Sfugge al padrone e precipita in un canale profondo 7 metri: cane salvato dai vigili del fuoco

Genova. Un cane è caduto in un canale di scolo profondo circa sette metri, dopo essere sfuggito al controllo del padrone.

L’episodio si è verificato questa mattina alle spalle di un muraglione in via de Santis. Sul posto sono intervenuti ivigili del fuoco, che grazie all’uso dell’autoscala si sono calati nel canale per cercare di recuperare la bestiola.

Il cane, di nome Neve, – prima imbragato, poi issato sul piano stradale – risultava provato ma in buone condizioni. Infine è stato riconsegnato al padrone.