Settebello in partenza per gli Stati Uniti, Under 18 verso il Mondiale: i convocati

Recco. Alcuni giorni di riposo e si torna al lavoro. Dopo i campionati del mondo a Budapest, conclusi con la conquista della medaglia d’argento, il Settebello è in partenza per Los Angeles e San Francisco, dove si allenerà insieme alla squadra nazionale degli Stati Uniti. Gli azzurri di Alessandro Campagna si radunano al Centro Federale Polo Natatorio Frecciarossa a Ostia l’8 luglio e partono per gli Stati Uniti sabato 9 luglio. Il common training in America durerà fino al 19 luglio e sono previsti due incontri ufficiali.

Convocati (tra parentesi le società di appartenenza nella scorsa stagione): Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Filippo Ferrero, Simone Rossi (CC Ortigia), Francesco Di Fulvio (Esercito e Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Francesco Massaro, Andrea Patchaliev (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo).

Nello staff, con il commissario tecnico Alessandro Campagna, l’assistente Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alesandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il videoanalista Paolo Baiardini.

La Nazionale Under 18 guidata da Alberto Angelini prosegue la preparazione in vista dei campionati del mondo di categoria, previsti a Belgrado dall’11 al 19 agosto. Gli azzurri sono attesi da due allenamenti collegiali con Ungheria e Grecia. La squadra si raduna a Savona dall’11 luglio e dal 21 al 24 si allenerà insieme all’Ungheria. Il 26 luglio, invece, si trasferirà ad Atene per allenarsi con la Grecia dal 27 al 31. In entrambi i common training sono previsti test match.

Convocati: Mattia Rocchino (Acquachiara), Antonio F. Florena (CC Napoli), Agostino M. Somma (CN Posillipo), Alessandro Gullotta (Nuoto Catania), Riccardo De Simon (President Bologna), Francesco Cammolata, Emanuele Marini, Andrea Nuzzo, Alberto Giglio Rossi, Nicola Taramasco (Pro Recco), Matteo Bragantini, Tommaso Cora, Andrea Urbinati, Jason D. Valenza (RN Savona), Alessandro Agnolet, Raffaele Giannotti, Cesare Mancini, Luca Provenziani , Simone Russo (Roma Vis Nova), Angelo Nenni (Lazio Nuoto), Rocco Valle (Sporting Club Quinto), Francesco Totero (Telimar Palermo).

Nello staff, con il tecnico Alberto Angelini, l’assistente Alessandro Calcaterra, il preparatore atletico Daniele Bianchi, il dottore Remato Giusto e il fisioterapista Giorgio Peresempio.