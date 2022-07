Sestri Ponente, la polizia locale nota un’auto sospetta e sventa una rapina a mano armata

Genova. È successo questa mattina a Sestri Ponente, quando intorno alle 12.15 la pattuglia motociclisti del distretto 6 della polizia locale ha notato un’auto sospetta davanti alle poste di via Catalani e ha sventato una rapina a mano armata.

La pattuglia, incuriosita dalla vettura leggermente danneggiata e notata l’agitazione dei due occupanti al loro passare ha deciso di tornare indietro per accertamenti. A conferma della giusta intuizione degli agenti della polizia locale i due occupanti dell’auto hanno deciso di darsi alla fuga a piedi ma sono stati raggiunti dopo un breve inseguimento.

Nel loro zaino sono stati trovati un fucile a canne mozze e una pistola con il numero di matricola abraso, mentre nell’auto sono stati trovati due caschi che – insieme alla presenza nelle vicinanze di due motocicli proventi di furto – danno adito all’ipotesi che i due volessero dileguarsi a bordo del mezzo una volta compiuto il colpo.

Nel veicolo è stato trovato anche del liquido che potrebbe essere cloroformio: la composizione è al vaglio degli investigatori. La macchina, invece, risulta intestata a un cittadino di nazionalità rumena residente a Firenze. I fermati sono due persone italiane con precedenti penali e la loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica.

Al momento sono in corso accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza per verificare se i due aspiranti rapinatori stessero pianificando il colpo nei giorni precedenti.

“Interventi come quello di oggi – spiega l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – sono la dimostrazione che il nostro corpo di polizia locale è ben addestrato, attento e pronto. Da pochi piccoli segnali hanno saputo cogliere un pericolo che da potenziale si sarebbe potuto trasformare in reale, soprattutto tenendo conto che oggi è giorno di pensioni. A loro, alle donne e agli uomini del nostro corpo di polizia locale, vanno i miei complimenti e la mia stima. E per la conclusione di questa vicenda, invece, attendo fiducioso il lavoro della magistratura”.