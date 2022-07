Genova. Scontro auto-moto questa mattina intorno alle 6.45 in via Cristo di Marmo a Sestri ponente.

Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote che è stato soccorso dall’automedica del 118 e trasportato poi dai volontari della croce rosa rivarolese in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

L’uomo, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.