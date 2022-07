Sestri Ponente, grave incidente tra tre moto e un’automobile: quattro feriti

Genova. Un incidente stradale con più mezzi coinvolti si è verificato intorno alle 13 in via Merano, a Sestri Ponente.

Nello scontro, la cui dinamica è ancora da chiarire, sono rimaste ferite quattro persone. Tre giovani, alla guida rispettivamente di tre moto e scooter e quella alla guida dell’auto.

Uno dei quattro feriti è stato portato in condizioni gravi – codice rosso – all’ospedale San Martino di Genova.

Gli altri tre sono codici gialli, in condizioni non gravi, sono finiti in due casi al villa Scassi e in uno sempre al San Martino.

Oltre ad automedica e tre diverse ambulanze (Croce Verde Pegliese, Sestrese e Praese) sul posto anche la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi del caso.