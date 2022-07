Genova. Ieri mattina, al termine dei necessari accertamenti, un equipaggio del nucleo radiomobile, ha denunciato per danneggiamento aggravato continuato un 28 enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia.

Il giovane, nel corso della notte precedente, era stato fermato dai militari in via Sestri completamente alterato, poco dopo aver danneggiato il bancomat di un istituto di credito della via.

Poco prima, in via Merano, aveva danneggiato 6 auto parcheggiate.