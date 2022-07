Sestri Levante, in vendita la villa razionalista progettata da Daneri sulla scogliera a picco sul mare

Sestri Levante. E’ in vendita villa Domus 1938, l’edificio progettato tra il 1938 e il 1940 dall’architetto Luigi Carlo Daneri su ‘linguaggio’ di Le Corbusier costruito sulla punta estrema della scogliera della penisola di Sestri Levante. Un raro esempio di architettura razionalista, riconosciuto come Monumento nazionale di architettura moderna dal ministero della Cultura in quanto “testimonianza imprescindibile per l’architettura italiana del Novecento”. Il luogo dove è stata edificata avrebbe ispirato la ‘Sirenetta’ di Christian Andersen.

La villa è appartenuta ad un editore italiano. Completamente restaurata, anche negli arredi progettati dal Daneri, la dimora è stata riportata al suo originale valore architettonico ed è affidata in esclusiva alla Lionard Luxury Real Estate Spa, società con sede a Firenze, che non ha reso noto il prezzo di vendita.

Un ripido sentiero nel bosco e una scalinata portano alla spiaggia privata con accesso esclusivo al mare. Dotata di una piscina con solarium e un ampio parcheggio, la villa dispone di 1.100 mq di interni che comprendono l’edificio principale e due indipendenti dépendance. La dimora si sviluppa su tre piani con nove camere da letto e sei bagni