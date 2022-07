Sestrese, colpo a sensazione: preso Thierry Audel

Genova. La Sestrese Calcio 1919 è lieta di annunciare l’approdo in verde stellato di un calciatore del profilo di Thierry Gerard Audel.

‘Tity’ Audel, nato a Nizza nel 1987, è stato fino a due anni fa un giocatore professionista in Inghilterra, Francia ed Italia. cresciuto nell’Auxerre, ha militato, in Italia, nella Triestina (Serie B), San Marino (Serie C), Pisa (Serie C) e dopo la parentesi inglese (Notts County, Crewe Alexandra e Lincoln), ha vestito la maglia del Rapallo.

Audel, con la sua esperienza e capacità, contribuirà alla crescita di tutto il movimento Sestrese, entrando a far parte delle giovanili , con l’incarico di preparatore atletico dell’Area Giovani, lavorando, a stretto contatto, con tutti i tecnici ed i responsabili della società.

L’arrivo alla Sestrese di un profilo come. Audel, è solo uno dei grandi progetti in continua evoluzione per il pianeta verde stellato.