Scontro auto-moto a Tiglieto, feriti due centauri: uno è gravissimo al San Martino

Tiglieto. Grave incidente questa mattina sulla strada provinciale tra Tiglieto e Rossiglione, nell’entroterra di Genova. Per cause da accertare un’auto e due moto si sono scontrate in via Celestino Valcalda, a breve distanza dal paese.

Ad avere la peggio è stato uno dei due motociclisti, un 69enne. L’uomo, che ha riportato numerosi traumi ed era in stato di incoscienza, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elisoccorso Drago. Attualmente è ricoverato in rianimazione e le sue condizioni, da quanto riferiscono i medici, sono molto critiche.

Ferito anche l’altro centauro, un cinquantenne: anche lui è stato portato in ospedale in codice rosso con l’elicottero Grifo, destinazione ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per un politrauma che tuttavia non gli ha fatto perdere conoscenza.

Il conducente dell’auto ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Urbe e Rossiglione e l’automedica del 118 di Genova.