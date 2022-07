Scontro auto-moto a Marassi, 17enne in codice rosso al San Martino

Genova. Scooterista 17enne in codice rosso al San Martino, questo l’esito dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera, domenica 3 luglio, in via Leonardo Fea, a Marassi, intorno alle 22.30.

A scontrarsi un’auto e una moto, guidata dal ragazzo. Sul posto sono giunti immediatamente un’automedica del 118, la Croce Bianca genovese e la polizia locale per tutti gli accertamenti del sinistro.

Il giovane, trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino, avrebbe riportato un trauma alla gamba.